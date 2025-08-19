Más Información

¡Atención estudiante! Ya puedes consultar los resultados de ingreso a la UNAM y el IPN; así puedes checarlos

¡Atención estudiante! Ya puedes consultar los resultados de ingreso a la UNAM y el IPN; así puedes checarlos

Sarampión, viruela, varicela y escarlatina: ¿cuáles son sus diferencias, síntomas y causas?; descúbrelo aquí

Sarampión, viruela, varicela y escarlatina: ¿cuáles son sus diferencias, síntomas y causas?; descúbrelo aquí

“Tu legado rindió frutos”; usuarios de Wplace homenajean en píxeles a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca

“Tu legado rindió frutos”; usuarios de Wplace homenajean en píxeles a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca

Bella Thorne sorprende a todos al pedirle matrimonio a su novio Mark Emms; momento se vuelve viral en redes

Bella Thorne sorprende a todos al pedirle matrimonio a su novio Mark Emms; momento se vuelve viral en redes

Influencers son sorprendidos por choque de auto en restaurante mientras grababan un video; así fue el momento exacto

Influencers son sorprendidos por choque de auto en restaurante mientras grababan un video; así fue el momento exacto

, cuenta con una gran cantidad de contenido que, en muchas ocasiones, puede llegar a pasar desapercibido por el usuario.

Afortunadamente, la plataforma de streaming cuenta con una herramienta poco conocida pero que le ayudará a los usuarios a acceder al catálogo oculto de Netflix.

Se trata de códigos "secretos", los cuales permiten la búsqueda de géneros específicos para encontrar todo el contenido relacionados a estos.

Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix. Imagen: Unsplash
Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix. Imagen: Unsplash

Leer también

En te decimos cómo accede al catálogo oculto de Netflix y cuáles códigos deberías aprenderte para que no te queden sin ver tu contenido favorito.

Así puedes acceder al catálogo oculto de Netflix

Acceder al catálogo oculto de Netflix es muy sencillo. Lo primero que deben hacer es ingresar en la barra de búsqueda el siguiente enlace "netflix.com/browse/genre/xx" en donde se encuentran las dos "x", deberás agregar el código de la categoría que estás buscando.

O bien, si estás viendo el contenido en tu celular o computadora, bastará con que coloques el código en la barra de búsqueda.

Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix. Foto: Pexels. cottonbro studio
Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix. Foto: Pexels. cottonbro studio

Con ello, podrás personalizar tu experiencia en la plataforma y descubrir el catálogo de Netflix que a simple vista parece oculto entre las recomendaciones que brinda el algoritmo.

¿Cuáles son los códigos secretos que debo usar en Netflix?

De acuerdo con la página de Netflix, estos son los códigos con los que encontrarás todo el contenido que estabas buscando:

Animes (7424)

  • 11881 - Animación para adultos
  • 2729 - Anime de ciencia ficción
  • 9302 - Anime de comedia
  • 452 - Anime de drama
  • 10695 - Anime de terror

Cine de ayer, hoy y siempre (31574)

  • 32392 - Musicales clásicos
  • 46576 - Películas de acción y aventura clásicas
  • 53310 - Películas mudas
  • 31694 - Películas para reír clásicas
  • 31273 - Películas románticas clásicas

Cine dramático (5763)

  • 5763 – Cine dramático
  • 3653 – Basado en hechos reales
  • 4961 – Basado en libros
  • 3179 – Biográfico
  • 7243 – De deportes

Cine independiente (7077)

  • 7077 – Cine independiente
  • 3269 – De intriga
  • 384 – Dramático
  • 11804 – Acción y aventura
  • 11079 – Experimental

Cine de intriga (8933)

  • 8933 – Cine de intriga
  • 3269 – Independiente
  • 10504 – Político
  • 5505 – Psicológico
  • 11140 – Sobrenatural

Documentales (6839)

  • 6839 – Documentales
  • 3652 – Biográficos
  • 2760 – Espirituales
  • 5161 – Extranjeros
  • 5349 – Históricos

Cine de terror (8711)

  • 8711 – Películas de terror
  • 6998 – Historias satánicas
  • 947 – De monstruos
  • 75930 – Con hombres lobo
  • 75804 – Con vampiros

Si quieres conocer todos los códigos que te ayudarán a encontrar el catálogo oculto de Netflix, puedes ingresar aquí.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses