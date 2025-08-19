Más Información
Netflix, cuenta con una gran cantidad de contenido que, en muchas ocasiones, puede llegar a pasar desapercibido por el usuario.
Afortunadamente, la plataforma de streaming cuenta con una herramienta poco conocida pero que le ayudará a los usuarios a acceder al catálogo oculto de Netflix.
Se trata de códigos "secretos", los cuales permiten la búsqueda de géneros específicos para encontrar todo el contenido relacionados a estos.
En Tech Bit te decimos cómo accede al catálogo oculto de Netflix y cuáles códigos deberías aprenderte para que no te queden sin ver tu contenido favorito.
Así puedes acceder al catálogo oculto de Netflix
Acceder al catálogo oculto de Netflix es muy sencillo. Lo primero que deben hacer es ingresar en la barra de búsqueda el siguiente enlace "netflix.com/browse/genre/xx" en donde se encuentran las dos "x", deberás agregar el código de la categoría que estás buscando.
O bien, si estás viendo el contenido en tu celular o computadora, bastará con que coloques el código en la barra de búsqueda.
Con ello, podrás personalizar tu experiencia en la plataforma y descubrir el catálogo de Netflix que a simple vista parece oculto entre las recomendaciones que brinda el algoritmo.
¿Cuáles son los códigos secretos que debo usar en Netflix?
De acuerdo con la página de Netflix, estos son los códigos con los que encontrarás todo el contenido que estabas buscando:
Animes (7424)
- 11881 - Animación para adultos
- 2729 - Anime de ciencia ficción
- 9302 - Anime de comedia
- 452 - Anime de drama
- 10695 - Anime de terror
Cine de ayer, hoy y siempre (31574)
- 32392 - Musicales clásicos
- 46576 - Películas de acción y aventura clásicas
- 53310 - Películas mudas
- 31694 - Películas para reír clásicas
- 31273 - Películas románticas clásicas
Cine dramático (5763)
- 5763 – Cine dramático
- 3653 – Basado en hechos reales
- 4961 – Basado en libros
- 3179 – Biográfico
- 7243 – De deportes
Cine independiente (7077)
- 7077 – Cine independiente
- 3269 – De intriga
- 384 – Dramático
- 11804 – Acción y aventura
- 11079 – Experimental
Cine de intriga (8933)
- 8933 – Cine de intriga
- 3269 – Independiente
- 10504 – Político
- 5505 – Psicológico
- 11140 – Sobrenatural
Documentales (6839)
- 6839 – Documentales
- 3652 – Biográficos
- 2760 – Espirituales
- 5161 – Extranjeros
- 5349 – Históricos
Cine de terror (8711)
- 8711 – Películas de terror
- 6998 – Historias satánicas
- 947 – De monstruos
- 75930 – Con hombres lobo
- 75804 – Con vampiros
Si quieres conocer todos los códigos que te ayudarán a encontrar el catálogo oculto de Netflix, puedes ingresar aquí.
