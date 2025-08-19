Netflix, cuenta con una gran cantidad de contenido que, en muchas ocasiones, puede llegar a pasar desapercibido por el usuario.

Afortunadamente, la plataforma de streaming cuenta con una herramienta poco conocida pero que le ayudará a los usuarios a acceder al catálogo oculto de Netflix.

Se trata de códigos "secretos", los cuales permiten la búsqueda de géneros específicos para encontrar todo el contenido relacionados a estos.

Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix. Imagen: Unsplash

En Tech Bit te decimos cómo accede al catálogo oculto de Netflix y cuáles códigos deberías aprenderte para que no te queden sin ver tu contenido favorito.

Así puedes acceder al catálogo oculto de Netflix

Acceder al catálogo oculto de Netflix es muy sencillo. Lo primero que deben hacer es ingresar en la barra de búsqueda el siguiente enlace "netflix.com/browse/genre/xx" en donde se encuentran las dos "x", deberás agregar el código de la categoría que estás buscando.

O bien, si estás viendo el contenido en tu celular o computadora, bastará con que coloques el código en la barra de búsqueda.

Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix. Foto: Pexels. cottonbro studio

Con ello, podrás personalizar tu experiencia en la plataforma y descubrir el catálogo de Netflix que a simple vista parece oculto entre las recomendaciones que brinda el algoritmo.

¿Cuáles son los códigos secretos que debo usar en Netflix?

De acuerdo con la página de Netflix, estos son los códigos con los que encontrarás todo el contenido que estabas buscando:

Animes (7424)

11881 - Animación para adultos

2729 - Anime de ciencia ficción

9302 - Anime de comedia

452 - Anime de drama

10695 - Anime de terror

Cine de ayer, hoy y siempre (31574)

32392 - Musicales clásicos

46576 - Películas de acción y aventura clásicas

53310 - Películas mudas

31694 - Películas para reír clásicas

31273 - Películas románticas clásicas

Cine dramático (5763)

5763 – Cine dramático

3653 – Basado en hechos reales

4961 – Basado en libros

3179 – Biográfico

7243 – De deportes

Cine independiente (7077)

7077 – Cine independiente

3269 – De intriga

384 – Dramático

11804 – Acción y aventura

11079 – Experimental

Cine de intriga (8933)

8933 – Cine de intriga

3269 – Independiente

10504 – Político

5505 – Psicológico

11140 – Sobrenatural

Documentales (6839)

6839 – Documentales

3652 – Biográficos

2760 – Espirituales

5161 – Extranjeros

5349 – Históricos

Cine de terror (8711)

8711 – Películas de terror

6998 – Historias satánicas

947 – De monstruos

75930 – Con hombres lobo

75804 – Con vampiros

Si quieres conocer todos los códigos que te ayudarán a encontrar el catálogo oculto de Netflix, puedes ingresar aquí.

