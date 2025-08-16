Más Información

Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Eclipse Lunar 2025: esta es la hora exacta de la Luna de sangre; así se verá

Eclipse Lunar 2025: esta es la hora exacta de la Luna de sangre; así se verá

Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

Con tantas personas movilizándose a diario en la podría resultar complicado o molesto tener que hacer una fila para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada.

De acuerdo con información de Polls MX, aproximadamente, 5,000,000 de personas se mueven a diario en el transporte público de la capital, siendo el , el Metrobús y RTP los principales medios.

Sin embargo, gracias a la modernización en los sistemas de cobro, es posible pagar algunos de estos servicios con el celular. En Techbit te decimos cómo.

Sácale provecho a tu celular con este hack para pagar el Metro y el Metrobús. Foto: Metro CDMX
Sácale provecho a tu celular con este hack para pagar el Metro y el Metrobús. Foto: Metro CDMX

Leer también

¿Cuáles son los métodos para pagar el Metro y Metrobús de CDMX?

Según información publicada por medio de sus canales oficiales, como parte de un plan integral de modernización del transporte de la Ciudad de México, las distintas modalidades de pago en el el Metro y son:

  • Tarjeta bancaria sin contacto.
  • Tarjeta de movilidad integrada.
  • Billeteras electrónicas.
  • Dispositivos inteligentes.

Y en caso de usar la Tarjeta de Movilidad Integrada, se pueden vincular con las tarjetas de crédito y débito para facilitar las transacciones o hacer recargas.

¿Cómo pagar el Metro o Metrobús con el celular?

Si quieres usar tu celular para pagar el o el Metrobús, entonces deberás seguir estos pasos:

  • El primer paso es verificar que tu dispositivo cuente con una billetera digital como PayPal, BBVA Wallet, Google Pay, Apple Pay o Codi.
  • Después tendrás que verificar que la billetera electrónica esté vinculada a una tarjeta de crédito o débito.
  • Finalmente, checa que tu celular cuente con la función NFC (Comunicación de Campo Cercano).
  • Y para pagar, enciende la función NFC y acerca tu celular al sensor de los validadores. ¡Listo!
Si no tienes tu Tarjeta de Movilidad Integrada, prueba la función NFC para pagar el Metro y el Metrobús. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Si no tienes tu Tarjeta de Movilidad Integrada, prueba la función NFC para pagar el Metro y el Metrobús. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada con el celular?

¿Prefieres pagar el transporte a la "antigua"? Una vez que tengas tu Tarjeta de Movilidad Integrada, recuerda que es posible recargarla desde la aplicación la "App CDMX".

En este caso, realiza los siguientes pasos:

  • Descargar la "App CDMX" (disponible en iOS y Android).
  • Seleccionar “Recarga de Tarjeta MI”.
  • Iniciar sesión con tu Llave CDMX o crea una cuenta en caso de no tenerla.
  • Coloca tu tarjeta detrás del celular para que la app la lea.
  • Selecciona el monto de la recarga e introduce una tarjeta de crédito o débito. ¡Listo!

Esta app también te permite consultar el saldo, ver horarios, guardar rutas, consultar mapas, revisar incidentes o revisar la disponibilidad de Ecobicis en los diferentes puntos de la CDMX.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses