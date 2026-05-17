¿Cuánta agua debes beber al día según tu edad?; esto dicen los organismos de salud

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Mantener tu cuerpo hidratado es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, manteniendo la piel hidratada y elástica, especialmente durante temporadas de calor o en ciudades con temperaturas extremas.
Diversos especialistas en salud señalan que consumir suficiente agua ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y prevenir problemas como fatiga, dolores de cabeza o deshidratación.
A pesar de que la conocida recomendación de beber dos o tres litros diarios sigue siendo popular, la cantidad ideal de agua puede variar dependiendo de la edad, el nivel de actividad física y las condiciones de salud de cada persona.
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¿Cuánta agua se recomienda tomar según la edad?
De acuerdo con organismos de salud y nutrición, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estas son algunas recomendaciones generales de consumo diario de agua de acuerdo a tu edad:
- Bebés de 0 a 6 meses
Los bebés obtienen la hidratación necesaria a través de la leche materna o fórmula, por lo que no suelen requerir agua adicional, salvo indicación médica. Se recomienda administrar entre 100 a 190 mililitros por kilogramo de peso del bebé.
- Bebés de 6 a 12 meses / Niños de 1 a 2 años.
Los bebés de entre 6 y 12 meses ya pueden ingerir poca agua, además de continuar la lactancia materna. Se recomienda beber de 900 mililitros a 1 litro por día. Por su parte, en niños de 1 a 2 años, se aconseja dar de 1.1 a 1.2 litros por día.
- Niños de 2 a 3 años / Niños de 4 a 8 años
Para los niños entre 2 y 3 años de edad, se recomienda un consumo aproximado de 1.3 litros de líquidos al día, incluyendo agua y bebidas saludables. Por su parte, para niños de 4 a 8 años se recomienda un consumo de 1.6 litros por día.
- Niños de 9 a 13 años
Durante esta etapa, el cuerpo requiere mayor hidratación debido al crecimiento y la actividad física. Las recomendaciones oscilan entre 2.1 litros diarios para chicos y 1.9 litros diarios para chicas.
- Adolescentes mayores de 14 y adultos
En promedio, las mujeres requieren alrededor de 2 litros de agua al día, mientras que los hombres pueden necesitar entre 2.5 y 3 litros diarios. En mujeres embarazadas o que se encuentran en lactancia, se recomienda consumir 300 mililitros adicionales por día.
- Adultos mayores
Aunque la sensación de sed puede disminuir con la edad, especialistas recomiendan mantener un consumo constante de líquidos para evitar deshidratación y problemas renales. Esta recomendación de ingesta incluye agua simple potable, leche, café, té y el agua presente en los alimentos.
¿Por qué es importante mantenerse hidratado?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agua participa en funciones esenciales del cuerpo, como:
- Regular la temperatura corporal
- Mantener
- Facilitar la digestión
- Lubricar articulaciones
- Eliminar toxinas
- Mantener el buen funcionamiento del cerebro y músculos
Además, una hidratación adecuada puede ayudar a mejorar la concentración y reducir el cansancio.
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¿Cuáles son las señales de deshidratación?
Entre los síntomas más comunes de deshidratación se encuentran:
- Sed intensa
- Boca seca
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Orina oscura
- Fatiga y debilidad
- Falta de apetito
En casos severos, la deshidratación puede provocar complicaciones que requieren atención médica. De esta forma, especialistas sugieren algunas acciones sencillas para mejorar la hidratación diaria:
- Llevar una botella reutilizable.
- Tomar agua antes de sentir sed.
- Consumir frutas y verduras con alto contenido de agua.
- Reducir bebidas azucaradas.
- Aumentar el consumo de líquidos durante el ejercicio o el calor extremo.
Finalmente, autoridades de salud señalan que las necesidades de hidratación pueden variar dependiendo del clima, el estado físico y enfermedades específicas, por lo que ante cualquier duda recomiendan consultar a un profesional médico.
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