¿Cómo reportar fugas de agua en la CDMX?; guía paso a paso

La presencia de fugas de agua en calles, banquetas o instalaciones públicas representa una de las principales causas de desperdicio del líquido en la capital del país.

Ante ello, autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía para atenderla de manera oportuna.

En la Ciudad de México, los habitantes pueden realizar el reporte de fugas de agua a través de distintos canales oficiales, ya sea por teléfono, internet o aplicaciones móviles.

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Vecinos pidieron a las autoridades apoyo para las reparaciones de su domicilio. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

¿Cómo reportar una fuga de agua en CDMX?

Las y los capitalinos pueden levantar un reporte mediante la Línea H2O, llamando al número *426, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Esta línea de atención directa garantiza una gestión eficiente del recurso hídrico en la Ciudad de México.

También es posible hacerlo desde el sistema de atención ciudadana LOCATEL, comunicándote al número *0311 o al 55 5658 1111. También puedes llamar al número del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), llamando a la línea telefónica 55 8957 4950.

El reporte también se puede realizar a través de las plataformas digitales del SACMEX. Otra opción es ingresar a los portales oficiales del gobierno de la ciudad y proporcionar los datos solicitados para generar un folio de seguimiento y consultar el estatus de tu reporte.

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CEA busca mejorar la reparación de fugas de agua

¿Qué información necesitas para hacer el reporte?

Para agilizar la atención, las autoridades recomiendan tener a la mano la siguiente información. Estos datos deberán proporcionarse en letras mayúsculas:

Anota la ubicación exacta , colonia, alcaldía, calle y código postal aproximado donde se localiza la fuga.

, colonia, alcaldía, calle y código postal aproximado donde se localiza la fuga. Proporciona referencias visuales del lugar (color de portón o casa, alguna tienda, parques, etc.)

del lugar (color de portón o casa, alguna tienda, parques, etc.) Identifica el tipo de afectación (en banqueta, arroyo vehicular, coladera o tubería), el nivel de intensidad (goteo, pequeña, mediana o grande) y la visibilidad .

(en banqueta, arroyo vehicular, coladera o tubería), el (goteo, pequeña, mediana o grande) y la . Si el agua es potable o residual , en caso de identificarlo.

o , en caso de identificarlo. Fotografías o videos , si se realiza el reporte digital, en las redes de SACMEX: @SacmexCDMX en X y @SistemaDeAguasCDMX en Facebook.

o , si se realiza el reporte digital, en las redes de SACMEX: @SacmexCDMX en X y @SistemaDeAguasCDMX en Facebook. Nombre, teléfono de contacto y correo electrónico del ciudadano que reporta.

Las autoridades señalaron que mientras más precisa sea la ubicación, más rápida podrá ser la intervención de las brigadas especializadas encargadas de reparar la fuga.

Esta línea también está habilitada para reportar otros problemas relacionados con el abastecimiento de agua, desde el suministro, calidad del agua, encharcamientos, daños a la infraestructura hidráulica o consultas sobre el recibo de agua.

Fuga de agua en Ecatepec preocupa a vecinos. Foto: Especial

¿Por qué es importante reportarlas?

De acuerdo con especialistas en manejo hídrico, una fuga no atendida puede desperdiciar miles de litros de agua potable al día, lo que agrava la presión sobre el suministro en diversas zonas de la capital. Las fugas ocurren principalmente por desgaste natural de las tuberías de la red hidráulica.

Además, las fugas pueden provocar daños al pavimento, hundimientos y afectaciones a viviendas o comercios cercanos. Por ello, el gobierno capitalino hizo un llamado a la población para reportar cualquier escape de agua visible y contribuir al cuidado del recurso hídrico.

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