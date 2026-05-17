Colectivo "Brujas del Mar" se pronuncia ante CDMX morada; "puro simbolismo vacío", señalan

La Ciudad de México ha comenzado a pintar sus calles de color morado, rumbo a la celebración por la Copa Mundial de la FIFA 2026, llenando cada puente, transporte público y mobiliario urbano de figuras de ajolotes y patrones coloridos.

Esta iniciativa, a manos de la jefa de Gobierno Clara Brugada, ha levantado numerosas críticas entre los capitalinos, quienes argumentaron que la figura del anfibio estaba "sobreexplotada" y carecía de un sustento e identidad visual.

Asimismo, surgieron comentarios acerca del color morado en la propuesta visual para la ciudad, señalando que este color dificulta la visibilidad en la oscuridad, lo que podría provocar accidentes por la falta de señales de tránsito adecuadas.

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Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

¿Por qué se eligió el ajolote y el morado?

Frente al desacuerdo de algunos usuarios, el Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México, explicó que se eligió al ajolote como representación estética de la CDMX porque forma parte de la fauna endémica del Valle de México y representa la regeneración y transformación de la capital.

Por su parte, explicaron que el color morado tampoco fue una elección superficial, pues se retomó de la expresión de la lucha de las mujeres. "Es el color que las mujeres han hecho suyo en cada marcha, en cada lucha por una ciudad libre de violencia", escribieron en X.

"Hay mucha gente que ataca un homenaje a nuestras raíces... A quienes les incomoda ver un ajolote, un corazón mexica o el morado feminista representado a su gobierno, les recordamos que esta ciudad es de todas y de todos", señalaron los diputados del Congreso de la CDMX.

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Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

Colectivo feminista se posiciona ante "CDMX morada"

Aunado a ello, el colectivo feminista originario de Veracruz "Brujas del Mar" cuestionó esta explicación en redes sociales, recordando que en anteriores ocasiones se han denunciado actos de agresión y represión en contra del movimiento feminista en ediciones pasadas de la Marcha 8M.

"Han pintado la CDMX de morado quesque por el color que representa el movimiento de las mujeres por la lucha de sus derechos a la que han criminalizado al movimiento feminista, investigándolas, mandándoles granaderos, bloqueando calles para que no puedan manifestarse", señalaron.

Además, indicaron que aún existen puntos importantes por fortalecer dentro de la lucha por los derechos de las mujeres, "donde la impunidad y revictimización en casos de violencia contra las mujeres es constante" y "donde las puertas están cerradas a madres buscadoras".

El colectivo feminista "Brujas del Mar" se posicionó frente a la explicación del uso del color morado como símbolo visual de la CDMX. Foto: X @brujasdelmar

Finalmente, el colectivo feminista destacó que este simbolismo estético carece de sentido si no está siendo acompañado por cambios reales, terminando únicamente en "puro simbolismo vacío".

Por su parte, la jefa de Gobierno mantente su compromiso por alzar la voz por un "urbanismo feminista", que responda a las realidades de quienes históricamente han sostenido la vida. "El espacio público debe transformarse y albergar un Sistema Público de Cuidado digno con espacios que redistribuyan el trabajo del hogar", destacó.

Más allá del color morado y la "ajolotización" de la capital, usuarios muestran su descuerdo ante las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México, quien parece dejar de lado las verdaderas problemáticas que enfrentan día con día decenas de capitalinos. "Ese no es el problema, sino que debió empezar con baches y reparar la infraestructura", escriben.

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