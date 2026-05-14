¡Un AjoloSimi!; botarga de Dr Simi con cabeza de ajolote se vuelve viral en redes sociales; así luce

El emblemático personaje de Farmacias Similares, Dr. Simi, ha sorprendido una vez más en redes sociales, en esta ocasión por la circulación de una imagen en la que la botarga de la figura se encuentra caracterizada de uno de los animales más famosos y queridos de México: el ajolote.

La foto se ha vuelto viral en plataformas digitales, y surge en medio de la polémica y las críticas por la "ajolotización" de la Ciudad de México a manos de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha declarado que el anfibio mexicano y el color morado son los nuevos símbolos de su administración.

La creatividad del atuendo ha desatado una ola de reacciones entre usuarios, pues hay quienes se burlan, toman con humor la botarga o celebran esta caracterización como una de las mejores de Dr. Simi hasta ahora; y quienes aprovechan el momento para hacer un comentario en contra de las políticas públicas del gobierno de la capital, especialmente las implementadas en vísperas de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

AjoloSimi sorprende a usuarios en redes sociales

La imagen del Dr. Simi caracterizado de un ajolote fue difundida a través de X, antes Twitter, por el usuario "@MrGalaxia", la mañana del pasado miércoles 13 de mayo, con la frase: "Mi psiquiatra: El Doctor Simi axolote brugadizado no existe / El Doctor Simi axolote brugadizado:".

En ella se puede ver una botarga del Dr. Simi, quien está vestido de bata, pantalón, zapatos y corbata morada, con una camisa blanca. En la cabeza el personaje cuenta con seis branquias externas plumosas, el rasgo distintivo de los ajolotes.

En la foto viral el Dr. Simi se encuentra parado afuera de una sucursal de las Farmacias Similares y las y los usuarios en redes han apodado a esta versión del personaje como "AjoloSimi".

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Usuarios apodaron a esta botarga del personaje "AjoloSimi". Foto: X @MrGalaxia

Cabe destacar que aunque la imagen se ha vuelto viral y está circulando masivamente las plataformas digitales, no se sabe dónde fue tomada o si fue generada con Inteligencia Artificial (IA).

Algunos de los comentarios que internuatas han dejado en las publicaciones del AjoloSimi son:

"Tú no Dr. Simi".

"Ay no, Dios nos libre de esto".

"Ni Black Mirror".

"Su carita en contraste con el Ajolote rosita".

Mi psiquiatra: El Doctor Simi axolote brugadizado no existe.



El Doctor Simi axolote brugadizado: pic.twitter.com/YeKTMCJrIS — Mr Galaxia® (@MrGalaxia) May 13, 2026

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