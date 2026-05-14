Pensiones Bienestar 2026: ¿qué letra recibe su depósito HOY, 14 de mayo?; checa cuándo cobras aquí

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar continúa con su avance este jueves 14 de mayo, llegando parcialmente y en orden alfabético a las y los beneficiarios de los diversos programas.

Estas ayudas sociales, impulsadas por el gobierno federal, aportan un apoyo económico a millones de familias en México, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas en edades o situaciones vulnerables.

En esta ocasión, el pago de los beneficiarios corresponde al bimestre mayo-junio de 2026 y se otorga el siguiente monto, dependiendo del programa social al que se esté inscrito:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién cobra su Pensión del Bienestar HOY, 14 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos, emitido por la Secretaría del Bienestar para este periodo, este jueves 14 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra "L".

Cabe recalcar que los pagos se realizan directamente a las tarjetas del Bienestar de cada derechohabiente; y que el dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o pagando con la tarjeta en establecimientos, negocios o servicios que acepten ese método.

En las próximas semanas las dispersiones de estos programas sociales continuarán realizándose a los derechohabientes en el siguiente orden:

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

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Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

La dependencia a cargo de los pagos siempre establece un calendario escalonado con la finalidad de evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales del Banco del Bienestar y una vez establecido el calendario, es seguro que el depósito se recibirá en tiempo y forma.

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