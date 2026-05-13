¿Trabajas en Uber, DiDi o Rappi?; esto dice la ley sobre el pago de utilidades para plataformas en 2026

El ecosistema de la economía de plataformas en México atraviesa una transformación jurídica sin precedentes durante este ejercicio fiscal 2026.

Tras la implementación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, los conductores y repartidores de aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi han sido integrados formalmente al esquema de prestaciones de ley, incluyendo el derecho al reparto de utilidades.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este beneficio no es universal para todos los usuarios registrados, sino que depende de la acreditación de una relación laboral subordinada y del cumplimiento de un umbral mínimo de actividad durante el año fiscal anterior.

Foto: AFP

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Requisitos técnicos y el esquema de horas efectivas para el cobro

La obtención de la PTU para trabajadores de aplicaciones móviles se rige por parámetros específicos que las empresas deben transparentar ante la autoridad hacendaria.

Según el marco normativo vigente, el derecho al pago de utilidades se activa bajo condiciones particulares de operatividad. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el procedimiento para validar esta prestación se desglosa en los siguientes criterios técnicos:

Acumulación de horas efectivas: El trabajador debe acreditar al menos 288 horas de trabajo efectivo durante el año fiscal 2025. Es imperativo precisar que se contabilizan únicamente las horas de conexión activa en las que se realizan viajes o entregas (excluyendo los tiempos de espera pasiva fuera de la plataforma ).

El trabajador debe acreditar al menos de trabajo efectivo durante el año fiscal 2025. Es imperativo precisar que se únicamente las horas de conexión activa en las que se realizan viajes o entregas ). Determinación de la utilidad fiscal: El monto a repartir equivale al 10% de las ganancias anuales netas declaradas por la plataforma en territorio mexicano. La variabilidad de este pago depende directamente de los reportes fiscales que las empresas presentan ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ).

El monto a repartir equivale al 10% de las ganancias anuales netas declaradas por la plataforma en territorio mexicano. La variabilidad de este pago depende directamente de los que las empresas presentan ante el Servicio de Administración Tributaria ( ). Estatus de subordinación: La ley reconoce el derecho a la PTU siempre que exista una dependencia económica y una dirección de tareas por parte del algoritmo o la empresa, lo cual distingue al trabajador digital del prestador de servicios independientes ocasional.

La ley reconoce el a la PTU siempre que exista una dependencia económica y una dirección de tareas por parte del o la empresa, lo cual distingue al trabajador digital del prestador de servicios independientes ocasional. Cálculo proporcional: Al igual que en el sector tradicional, el monto se divide en dos partes iguales: una basada en los días laborados (o su equivalente en horas para plataformas) y otra proporcional al nivel de ingresos percibidos.

Imagen: especial

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Impacto de la reforma y mecanismos de defensa laboral

La inclusión de los trabajadores de plataformas en el reparto de utilidades forma parte de un paquete de derechos que también contempla el acceso a la seguridad social y el aguinaldo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la formalización de estos empleados permite una mayor trazabilidad de sus ingresos y periodos laborados, facilitando la exigencia del cumplimiento de la PTU. "La tecnología no exime a las empresas de sus responsabilidades constitucionales con quienes generan su riqueza", señalan las guías técnicas de la Secretaría del Trabajo.

Para los repartidores y conductores que consideran que cumplen con los requisitos, pero no reciben el pago antes de la fecha límite (30 de mayo para empresas), existen canales de denuncia institucional.

La PROFEDET ofrece asesoría legal gratuita para iniciar procesos de conciliación. Es fundamental que los trabajadores mantengan un registro digital de sus estados de cuenta y resúmenes semanales de conexión, ya que estos fungen como la evidencia técnica necesaria ante cualquier controversia. El cumplimiento de esta obligación por parte de las transnacionales digitales representa un avance significativo en la justicia laboral del siglo XXI en México.

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