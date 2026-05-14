Forza Horizon 6: ¿a qué hora se podrá jugar la nueva entrega este 19 de mayo?; consulta aquí

A pocos días del lanzamiento oficial de la sexta entrega del videojuego de carreras Forza Horizon, un título inspirado en elementos tradicionales y modernos de la cultura japonesa, que sin duda creará una experiencia de conducción única.

Desarrollado por Playground Games de la mano de Microsoft, el juego tendrá como escenario principal las emblemáticas calles, montañas congeladas y paisajes floreados de Tokio en Japón, con entornos y contrastes entre lo rural y lo urbano.

Además, los jugadores tendrán acceso a más de 550 automóviles reales, mientras muestran su talento como corredores y su pasión por la velocidad para convertirse en una leyenda del automovilismo en el Festival Horizon.

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El videojuego replicará las calles de la ciudad de Tokyo y los coloridos suburbios de Japón. Foto: Xbox

¿A qué hora se estrenará el juego?

Con un precio de mil 399 pesos, el juego tiene planeado su lanzamiento oficial el próximo martes 19 de mayo de 2026, exclusivamente en las consolas de Xbox Series X/S, así como en PC y Handheld, conectados a servicios de Xbox. Además, se espera que a finales de 2026 llegue a PlayStation 5.

Sin embargo, la edición estándar de Forza Horizon 6 también estará disponible de manera gratuita, únicamente para aquellos usuarios que cuenten con una suscripción mensual al servicio de Xbox Game Pass, en los planes "Ultimate" por 339 pesos y "Solo en PC" por 209 pesos.

La versión deluxe tiene un precio de mil 999 pesos e incluye un pase de autos con 30 modelos exclusivos y un pack de bienvenida; mientras que la edición premium tiene un costo de 2 mil 399 pesos y cuenta con acceso anticipado de cuatro días, dos paquetes de autos, suscripción VIP, etc.

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Forza Horizon 6 anuncia fecha de lanzamiento; ¿qué precio tendrá y dónde estará disponible? Foto: Xbox

Horarios de lanzamiento de Forza Horizon 6

En México, el lanzamiento por acceso anticipado para aquellas personas que hayan adquirido la edición premium será este jueves 14 de mayo a las 11:01 horas; mientras que el lanzamiento general para la edición estándar y deluxe será el martes 19 de mayo a las 11:01 horas (tiempo de CDMX).

Asimismo, la publicación anticipada de los archivos de precarga en formato cifrado junto a su actualización en la plataforma de Steam, el pasado 11 de mayo provocó una filtración masiva, ocasionando que Forza Horizon 6 quedará a disposición de sitios de descarga piratas.

En respuesta, la compañía Microsoft señaló que ya se están tomando medidas estrictas para todos los usuarios que hayan accedido a la versión filtrada. Estas medidas incluyen expulsiones de toda la franquicia, bloqueos permanentes de cuentas de Steam y bloqueos de hardware.

¿Cómo conseguir los autos gratis?

Asimismo, el juego ofrecerá algunas recompensas de lealtad, para aquellos usuarios que hayan jugado las entregas anteriores en el mismo gamertag de Xbox. Estos vehículos serán los modelos de vienen en las portadas de cada entrega.

Estas recompensas están vinculados a los datos guardados de entregas anteriores de la saga de Forza Horizon, cinco de estos autos provienen de juegos de la franquicia y el sexto proviene del Forza Motosport.

Además, con motivo del Ani-May, todos los usuarios que sean miembros de la plataforma de entretenimiento japonesa Crunchyroll, podrán canjear un cupón para obtener un vehículo gratuito, disponible del Autoshow en el juego.

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