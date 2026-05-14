Muebles de madera siempre nuevos; la guía definitiva para crear tu propio limpiador

La madera es un material delicado que requiere atención especial para conservar su apariencia y durabilidad. La exposición a la luz, la humedad y el ambiente en general, suelen provocar cambios acumulativos visibles en los muebles. Asimismo, el uso constante de productos industriales puede provocar desgaste, manchas o pérdida de brillo con el paso del tiempo.

Por ello, cada vez más personas buscan opciones naturales que ayuden a proteger sus piezas mientras contribuyen a reducir el impacto ambiental y evitar sustancias potencialmente dañinas dentro del hogar.

En tiempos donde el ahorro, el cuidado del hogar y del medio ambiente se han vuelto prioridades para muchas familias, las soluciones caseras recuperan protagonismo por su practicidad y bajo costo. Aquí te contamos cómo preparar un limpiador de madera que promete dejar las superficies de tus muebles protegidas y relucientes.

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Conoce el remedio casero que hará que tus muebles de madera volverán a brillar. Foto: Canva

Paso a paso para preparar un limpiador de madera casero

De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera:

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva

cucharadas de 2 cucharadas de vinagre blanco

cucharadas de 1/4 de taza de jugo de limón

Preparación

Mezcla todos los ingredientes bien en un recipiente. Asegúrate de que se incorporen todos los líquidos. Luego vierte la nueva mezcla en un atomizador o en el contenedor que más prefieras para almacenarla.

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Cómo aplicar la mezcla correctamente. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo aplicarlo?

Aplica un poco de tu nuevo líquido limpiador directamente sobre el mueble o en el paño que usarás, depende de tus preferencias al momento de la limpieza.

Usa el paño o una tela suave para frotar la madera en la misma dirección de las vetas de la madera y esparce el limpiador por toda la superficie del mueble. Frota hasta que parezca que la madera agarre un brillo uniforme.

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