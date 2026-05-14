Red Bull Racing lanza edición especial de Crocs; ¿cuándo saldrán a la venta y que precio tendrán?

Este jueves 14 de mayo, la marca estadounidense de calzado Crocs dio a conocer el lanzamiento de una nueva colección de calzado, inspirada en el universo deportivo de la Fórmula 1, una edición imperdible para los amantes de la velocidad.

El diseño de los dos modelos de sandalias está basado en el característico estilo visual de la emblemática escudería austriaca Oracle Red Bull Racing, con 122 victorias, 8 títulos de pilotos y 6 de constructores.

Propiedad de la marca de bebidas energéticas del mismo nombre, actualmente el equipo creado en 2005 tiene como rostros principales a los pilotos Max Verstappen y Isack Hadjar, titulares de la temporada 2026.

Lee también: 7 plantas que crecen sin sol; conoce las opciones ideales para interiores

Foto: Fórmula 1

¿Cómo es la nueva colección con F1?

El primer modelo "Crocband Clog" está inspirado en el RB22, el monoplaza actual de Oracle Red Bull Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1, presentado en a principios de año en Detroit, Estados Unidos, en asociación con la marca Ford, quien regresó tras 20 años de ausencia.

Su diseño rojo con azul marino incorpora en el talón una correa trasera en forma de alerón, así como cuatro neumáticos blandos de Pirelli a sus costados. En la parte superior del calzado se muestra un halo de seguridad y la imagen de un piloto sentado, así como el logo de la escudería.

El segundo modelo, llamado "Classic Runner", tiene un diseño más sencillo y discreto, con un patrón de tonos azulados en la parte superior, una suela de goma, además de tres pines decorativos con el logo de la marca, una tabla de posiciones y otros elementos relacionados.

Lee también: Video viral: Chofer del Metro defiende las instalaciones frente a protestas por el Mundial 2026

Esta nueva colaboración especial fusionará la adrenalina y velocidad de la Fórmula 1 con la comodidad e innovación del calzado de Crocs. Foto: Crocs

Por otro lado, la emblemática colaboración también pondrá a la venta cinco pines coleccionables, inspirados en algunos de los elementos más conocidos del deporte: dos monoplazas, un casco de piloto, el trazado de un circuito de carreras y hasta una bandera a cuadros y otra con el logo del equipo.

¿Qué precio tendrán y cuándo saldrán a la venta?

El primer modelo de la edición especial, inspirado en el monoplaza RB22, estará disponible para su compra el próximo jueves 21 de mayo, días antes del GP de Canadá, y tendrá un precio aproximado de mil 636 pesos mexicanos.

Por su parte, el segundo modelo se lanzará en la misma fecha, con un costo de mil 464 pesos mexicanos. Asimismo, el paquete de cinco broches decorativos temáticos contará con un precio de 345 pesos.

"La Colección Oracle Red Bull Racing se diseñó pensando en la forma y la función, y ofrece una experiencia de uso inigualable, tanto si vas a la pista como si ves la carrera desde casa", explica Crocs en su portal oficial.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm