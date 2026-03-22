Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Este viernes 20 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en colaboración con autoridades de la Ciudad de México, activó la Alerta AMBER la localizar a la menor Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, hija de la influencer Marianne Gonzaga.

De acuerdo con la ficha circulada, la niña de 1 año de edad fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y hasta el momento no se tienen actualizaciones oficiales de su paradero.

En diciembre de 2025, Marianne dio a conocer la disputa legal que enfrenta contra su expareja y padre de la menor, de nombre José Said, señalando a su familia de querer quitarle la custodia de la pequeña. La alerta se activó luego de que Marianne incumpliera la audiencia ordenada por un juez para la entrega de la menor a su padre, manteniéndose en calidad de prófuga de la justicia.

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La influencer de 18 años abrió una página para exigir justicia para su hija de un año. Foto: Instagram @marianne_rc

Asimismo, en días recientes la influencer exhibió un presunto cateo ilegal en su hogar, a través de la página "Justicia para Emma". La creadora de contenido explicó que durante la madrugada elementos policiacos ingresaron al domicilio sin mostrar un mandamiento judicial.

¿Qué ha revelado la influencer en redes sociales?

En respuesta, Marianne Gonzaga explicó que en plataformas digitales y medios de comunicación nacionales ha circulado mucha desinformación y que, incluso hay datos incorrectos o inlcompletos en la fecha de búsqueda emitida por las autoridades, como su fecha de nacimiento.

"En México hay muchísimos niños que realmente están desaparecidos y necesitan difusión urgente, y eso sí debería ser la prioridad. En este caso, Emma está con SU mamá, está bien, feliz y cuidada, y eso es lo importante", destacó a través de su cuenta oficial en Instagram.

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La Fiscalía de Nuevo León activó la Alerta AMBER para localizar a la menor Emma Gonzaga. Foto: Captura de pantalla

Cabe señalar que la creadora de contenido fue detenida en febrero de 2025, tras atacar con un objeto punzocortante en repetidas ocasiones a la modelo y también influencer mexicana Valentina Gilabert, quien era la nueva pareja de su exnovio. Este caso fue muy mediático en ese entonces en el país.

La joven, de entonces 17 años, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas y pasó aproximadamente 5 meses internada en un centro de reinserción social para menor, dándose a conocer su liberación en julio del mismo año tras acordar una reparación del daño de 250 mil pesos mexicanos.

*Con información de Nara Muñoz y Dann Silva

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