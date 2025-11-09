¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

El pasado sábado 8 de noviembre, el dúo conocido como "Daniel, Me Estás Matando" complació a sus fanáticos con una presentación sorpresa al interior de la estación Chabacano de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México.

La improvisada presentación se realizó de la mano de Cultura STC Metro, una iniciativa del Sistema de Transporte Colectivo de la CDMX que busca promover la cultura y la convivencia, así como reconocer el derecho de los usuarios a acceder a actividades artísticas y educativas gratuitas.

Lee también: Dua Lipa sorprende a fans al cantar grandes éxitos de rock y pop en español

Los fanáticos del dueto y los transeúntes del Metro de CDMX disfrutaron de este improvisado show en vivo. Foto: Instagram @danielmeestasmatando

¿Quiénes son "Daniel, Me Estás Matando"?

"Daniel, Me Estás Matando", es un dúo mexicano conformado por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja. Creado en 2018, este conjunto musical es conocido por fundar el enigmático género del "boleroglam", un estilo que combina el bolero clásico con sonidos modernos, creando una experiencia sonora totalmente nueva.

A través de una narrativa que aborda la nostalgia y el drama de un corazón roto desde una perspectiva moderna, este proyecto nacido de manera inesperada y casual, busca posicionar el género del bolero en el gusto de las nuevas generaciones, convirtiéndose así en los predecesores de una faceta totalmente inexplorada dentro de la escena musical mexicana.

El dúo cuenta actualmente con cuatro álbumes de estudio: "Suspiros" de 2019, "Grandes Éxitos del Boleroglam, Vol. 1" de 2020, "Grandes Éxitos del Boleroglam, Vol. 2" de 2021 y "Cómo arruinarte la vida" del año 2023. Asimismo, entre sus temas más escuchados figuran "Lo hice, te dejé", "Yo nunca te mentí", "Ya Sé", "Es Verdad" y "Gracias", la cual ya cuenta con casi 2 millones de vistas en YouTube.

Lee también: ¿Quién es el Dr Miguel, influencer que besó a Karina Torres de Las Perdidas?

Una apuesta por lo clásico y el drama

Embelesados por esta innovadora propuesta, el público mexicano recibió cálidamente la presentación gratuita en el corazón de la capital, entonando a manera de coro, los apasionados y melodramáticos versos de sus más reconocidos temas, como "Tristeza, soy yo de nuevo". Además, presentaron su nueva canción, titulada "Ten piedad".

El dúo ha revelado en numerosas entrevistas a medios de comunicación nacionales que su principal inspiración para componer un lírica capaz de cautivar a la audiencia mexicana se basa en la influencia de las historias que se plantean en las telenovelas y el cine de oro mexicano, así como en su entorno social y el acontecer diario, a través de anécdotas.

Finalmente, el dúo se presentará el próximo jueves 20 de noviembre de 2025 en el Auditorio Nacional, logrando así su segundo concierto en uno de los recintos culturales y de espectáculos más prestigiosos del país. Asimismo, el gesto generó gran impacto entre el público, quienes agradecieron el tiempo para darle esta sorpresa a sus fans:

"Que bonito que se tomen el tiempo de dar un concierto gratis para todos los que los han visto crecer y ser ustedes, se valora".

" Nos vemos de nuevo en el Auditorio".

"Lugares donde hubiera querido estar".

"Si me dolió no estar ahí ".

"Los estoy conociendo ahorita y los voy a seguir, me encantó su música".

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan

Día de Muertos 2025: con ofrenda, rinden homenaje a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm