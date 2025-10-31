Día de Muertos 2025: con ofrenda, rinden homenaje a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en TikTok

Cada año, el Día de Muertos se convierte en una celebración para honrar la ausencia de aquellos que ya se fueron y sobre todo para recordar a quienes ya no están en este plano terrenal, haciéndoles saber que, a pesar de la distancia, nunca serán olvidados.

A través de un video en la plataforma de TikTok, el usuario @soyjosepardo_ compartió un material audiovisual titulado "EL AMOR DE LA ABUELA", en el que recuerda a las personas que perdieron la vida durante la explosión de la pipa, el pasado miércoles 10 de septiembre, en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejando un total de 29 fallecidos.

"Hoy honramos a los que ya no están y a todos los que partieron, en memoria de todas las víctimas de este suceso, porque un mexicano nunca se olvida de otro mexicano, con todo el amor y respeto hicimos este corto en víspera del Día de Muertos", escribió el creador en la publicación.

A casi dos meses de la explosión de pipa en Iztapalapa, recuerda a Alicía Matías, abuela que protegió a su nieta de las llamas. Foto: Captura de pantalla @soyjosepardo_

¿De qué trata "EL AMOR DE LA ABUELA"?

El video aborda la historia de la señora Alicia Matías Teodoro, la abuela que protegió a su nieta Jazlín Azuleth de las llamas de la explosión. La grabación inicia con una señora y un joven sentados en una banca de un parque público. Con la mirada perdida y el rostro inexpresivo, la señora lanza una pregunta al aire: "Ya casi dos meses, ¿se acordarán de nosotros?".

"¡Claro! Un mexicano nunca se olvida de otro mexicano", respondió el joven a su lado, con lágrimas en sus ojos y una leve sonrisa. Posteriormente, la señora, con un semblante perturbado, declara: "Yo no me merecía irme así". "Nadie", menciona el chico, con tono firme.

El corto cambia completamente de atmósfera cuando la señora, con voz entrecortada y una expresión de dolor, agrega: "Pero, ¿sabes? Estoy en paz, porque sé que pude salvar a mi niña". El video finaliza con el característico sonido de los noticieros de televisión. "El amor de una abuela es eterno... al proteger del fuego a su nieta con su propio cuerpo", se escucha en el audio.

@soyjosepardo_ "EL AMOR DE UNA ABUELA" Actores: @Noemí Cervantes y @soyjosepardo Hoy honramos a los que ya no están y a todos los que partieron,en memoria de todas las vlc timas de este suceso, porque un mexicano nunca se olvida de otro Méxicano, con todo el amor y respeto hicimos este corto en víspera del "Día de muertos". #diademuertos ♬ sonido original - PEPITO★

Usuarios reaccionan a video en redes sociales

El video ya cuenta con cerca de 656 mil visualizaciones y más de 160 mil "me gusta". Como era de esperarse, el video causó revuelo en la plataforma, apuntando al verdadero significado y valor de esta emblemática festividad mexicana: una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido.

El corto fue protagonizado y escrito por el actor mexicano José Pardo y la actriz Noemí Elizabeth Cervantes. Ambos personajes públicos, han participado en producciones mexicanas populares como "Lo que la gente cuenta" de 2005, "Como dice el dicho" en 2011 y "La Rosa de Guadalupe".

Algunos de los comentarios que se leen en la plataforma son:

" Mi hermana fue una de las víctimas fallecidas, es muy doloroso pasar por ese puente después de lo que pasó ".

" Una maravillosa mujer, madre y sobre todo abuela . Creo que varios la recordaremos y tendremos en nuestra mente aunque ni siquiera la conocimos ".

"Merecemos un sistema digno, un sistema que ofrezca seguridad a todos".

"Pero es mi culpa porque ya debería estar dormida ".

"Ya basta con estos vídeos, ya no tengo lágrimas ".

"Transmitieron tanto con tan poco diálogo".

