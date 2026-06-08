Saltillo, Coahuila.- Con el 99.86 por ciento de las actas computadas, el PRI se mantiene a la cabeza en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila.

De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se confirma el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad, con el 55.02 por ciento de los votos, seguido de la coalición Morena-Partido del Trabajo, con el 26.20 por ciento de los sufragios.

El partido local Nuevas Ideas se posiciona como la tercera fuerza política del estado, con el 5.88 por ciento de los votos, mientras que el PAN, que hace tres años conformó la alianza ganadora a la gubernatura con el PRI y el PRD, se desplomó al alcanzar apenas el 2.16 por ciento de los votos.

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Movimiento Ciudadano, con el 1.96 por ciento, y el Partido Verde, con el 2.60 por ciento de los sufragios también son los grandes perdedores.

La participación ciudadana osciló en alrededor del 50.73 por ciento de la lista nominal de electores, porcentaje mucho mayor al que se esperaba.

Cierra PREP en Coahuila con amplia victoria del PRI

Al cerrar esta mañana el cómputo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI se consolidó como el triunfador de los comicios para renovar el Congreso estatal, al ganar los 16 distritos electorales de la entidad, con 684 mil 515 votos, el 55.01 por ciento del total, más del doble de los 326 mil 012 obtenidos por la coalición Morena-Partido del Trabajo, que representaron el 26.20 por ciento del total.

La jornada electoral tuvo una participación histórica del 51 por ciento de los electores registrados en la lista nominal, un porcentaje nunca antes visto en una elección legislativa.

El total de votos registrados en esta contienda electoral fue de un millón 244 mil 124.

El Partido Acción Nacional registró un desplome dramático al obtener sólo el 2.16 por ciento de la votación, mientras que Movimiento Ciudadano se ubicó más abajo, con el 1.96 por ciento de los sufragios.

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