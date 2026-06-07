El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, proclamó el triunfo contundente de su partido en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila.

Al cierre de las casillas, el dirigente priista aseguró que el tricolor ganó “16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado”.

Afirmó que las familias coahuilenses decidieron con libertad y con inteligencia y “dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narcopolíticos de Morena que solo dividen y dañan a la sociedad”.

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Envalentonado, aseguró que el PRI logrará en 2027 el “milagro mexicano” de vencer a Morena.

“Somos la verdadera opción de la oposición! Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria. ¡El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena!”

Presumió que con carro completo, “así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad”.

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Dijo que las familias coahuilenses tienen claro que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar. “¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena!”, se burló.

“Muchas felicidades al priismo de Coahuila, a nuestras candidatas y candidatos, a cada militante que tocó puertas, que defendió el voto y que nunca bajó la guardia. Esta victoria es de todos los priistas, de su trabajo, de su lealtad y de su carácter. Demostraron que cuando el PRI se organiza, no hay quien lo detenga”.

Alejandro Moreno reconoció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien calificó como “un hombre valiente y comprometido con su tierra y con su gente, un priista ejemplar que con trabajo serio y buenos resultados en economía y seguridad, generando empleos y gobernando con responsabilidad, le está cumpliendo a Coahuila”.

El Instituto Electoral de Coahuila anunció que después de las 18:30 hrs comenzarán a fluir los cómputos del Programa dé Resultados Electorales Preliminares (PREP).

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