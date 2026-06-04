El exdirigente del PRI en Veracruz, Américo Zuñiga Martínez, anunció su renuncia a dicho instituto político tras tres décadas de militancia.

“Después de una profunda reflexión personal y política, he tomado la decisión de dejar mi militancia en el PRI”, informó en sus redes sociales el exalcalde de Xalapa, la capital del estado.

El político -hijo de Guillermo Zuñiga, uno de los grandes liderazgos del priismo Veracruz-, aclaró que no atribuye su decisión a una persona ni a un hecho en específico.

Lee también Surgen dos nuevos partidos políticos en Veracruz; uno de ellos está asociado con el exsenador Héctor Yunes Landa

“Simplemente entiendo que el partido en el que me formé y al que entregué años de trabajo ya no representa plenamente el rumbo con el que hoy me identifico”, manifestó el exdiputado local y federal.

Destacó que los partidos evolucionan, las personas también y es válido dar un paso al costado cuando –expuso- quienes conducen las instituciones comienzan a llevarlas por caminos distintos a aquellos en los que muchos creímos y trabajamos durante años.

Foto: Facebook

“Lo hago con serenidad, con respeto y con gratitud. Gratitud al partido, a su historia y, sobre todo, a su gente. No dejo la vida pública ni el compromiso con los ciudadanos. Seguiré trabajando como lo he hecho siempre: cerca de las personas, escuchando atento y construyendo”, aclaró.

Zuñiga Martínez aseguró irse del PRI con la misma convicción con la que llegó, es decir con los ideales permanecen y la política sólo tiene sentido cuando sirve.

Lee también Ella es Roxana Guzmán, periodista secuestrada en Veracruz; organizaciones exigen su localización

Y recordó que durante más de treinta años militó en el PRI convencido de que la política y el servicio público sólo tienen sentido cuando se ejercen con compromiso hacia los ciudadanos.

“Lo hice en los momentos de triunfo, pero también en los tiempos difíciles, siempre con la misma convicción y responsabilidad”, afirmó.

Se trata de la segunda renuncia de relevancia en las últimas semanas, pues previamente renunció a su militancia el excandidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa.