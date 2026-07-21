Pemex dio a conocer que vendió ayer el barril de crudo en 78.92 dólares, 1.6% más que el viernes y la segunda jornada consecutiva de avances.

La mezcla mexicana de exportación alcanzó la mayor cotización desde el 12 de junio, cuando superó los 80 dólares.

El crudo nacional ganó de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, cuyo precio se elevó 0.9% y finalizó en 83.23 dólares, mientras que el hidrocarburo del Mar del Norte, el Brent, terminó en 89.22 unidades, 1.3% más que el viernes.

Las referencias del petróleo oscilaron entre ganancias y pérdidas durante el transcurso del lunes debido a los temores de un mayor escalamiento en el conflicto en Medio Oriente, tras los ataques entre Estados Unidos e Irán en los últimos días y el tránsito a través del Estrecho de Ormuz prácticamente detenido.

“La volatilidad geopolítica y energética continúa condicionando el apetito por riesgo”, dijo Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver.

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