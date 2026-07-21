La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó la liberación exitosa de una loba marina (Zalophus californianus) rescatada de cinco meses en la lobera de Roca “Consag”, en San Felipe, Baja California.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el ejemplar fue rescatado a finales de mayo de este año y trasladada al Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Profepa libera a loba marina de cinco meses en Baja California, a dos meses de su rescate. Foto: Profepa

Según los reportes, profesionales y estudiantes voluntarios diagnosticaron a la hembra con un estado de deshidratación y pérdida nutricional severa. La loba marina, al no poder alimentarse, comenzó a sufrir los estragos de la falta de alimento.

Lee también “No niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal”; así fue el “mea culpa” de “El Mayo” Zambada

Profepa detalló en un boletín que durante los casi dos meses de atención diaria por parte de médicos y personal de la dependencia federal, se proporcionó alimentación, medicamentos y cuidados diarios de limpieza, acciones que le facilitaron al ejemplar ejercitarse para que pudiera eventualmente regresar al mar.

Una vez recuperada, fue liberada en la lobera de roca “Consag” en San Felipe, con ayuda de alumnos de la escuela de Veterinaria de la UABC.

[Publicidad]

Profepa libera a loba marina de cinco meses en Baja California, a dos meses de su rescate. Foto: Profepa

El traslado del ejemplar para la liberación se realizó en una embarcación de la Profepa, con inspectores de la institución.

Lee también Citlalli Hernández pide a aspirantes de Coordinaciones Estatales a no dejarse engañar por listas falsas; "no hay nada decidido", afirma

De igual manera, se informó que en otra embarcación de la Secretaría de Marina (Semar) participaron infantes de Marina, observadores de la Asociación Civil “Pesca ABC”, estudiantes de Veterinaria de UABC y voluntarios.

[Publicidad]

Profepa libera a loba marina de cinco meses en Baja California, a dos meses de su rescate. Foto: Profepa

“Este exitoso resultado de rescate, rehabilitación y retorno fue posible gracias a la suma de esfuerzos de instituciones de gobierno, educativas y civiles que van en la misma dirección: salvaguardar la fauna silvestre de nuestro país”, señaló la Procuraduría Federal.

em/apr