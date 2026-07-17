La Secretaría de Marina (Semar) informó que fue cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó saldo blanco, sin daños en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad.

Por medio de redes sociales, la Semar a cargo de Raymundo Peréz Morales, detalló que la decisión fue tomada con base en la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, donde no se esperan variaciones significativas.

Afirmó que desde la dependencia se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones del mar para informar a la población ante cualquier cambio que pudiera registrarse.

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"La prevención, la vigilancia y la información oportuna forman parte de nuestro compromiso #ParaServirAMéxico", posteó la Semar en su cuenta de X.

Luego de los sismos en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escribió en sus redes sociales que se habían activado los protocolos y se recomendaba no acercarse a las playas en las próximas horas por riesgo de tsunami.

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"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", escribió la jefa del Ejecutivo cerca de las 10:00 horas.

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Esta mañana, a las 8:48 horas, el Sismológico Nacional reportó un sismo en Chiapas con latitud 14.59, longitud -93.15 y profundidad de 10 kilómetros, así como registró otros dos de 5.2 en Huixtla y otro de 6.1 en Mapastepec, ambos en el mismo estado.

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Por los movimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras conversar con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se reportaron daños o afectaciones.

Protección Civil reporta saldo blanco

A las 12:36 horas, Protección Civil reportó saldo blanco, sin daños en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad tras los sismos en Chiapas, que hasta las 11:00 horas sumaron un total de 60 réplicas, siendo la más grande de magnitud 6.5.

Por medio de un comunicado, la Coordinación a cargo de Laura Velázquez Alzúa, detalló que la funcionaria se reunió con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para evaluar los efectos y se ratificó que no había reportes de daños mayores en inmuebles ni de personas lesionadas de gravedad.

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El gobernador Ramírez Aguilar emitió un mensaje diciendo que "afortunadamente, hasta el momento no tenemos nada que lamentar", por lo que hizo un llamado a las y los chiapanecos a mantenerse en sus hogares ante las constantes réplicas.

Recordó también que las autoridades de la entidad recomiendan a la población mantenerse alejada de las playas con avisos de corrientes fuertes y que se mantiene comunicación con las unidades de Protección Civil para informar sobre cualquier situación que ocurra.

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