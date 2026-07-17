Nación | 17-07-26 | 12:05 | Actualizada | 17-07-26 | 13:05 |

La Secretaría de Marina (Semar) informó que fue cancelada la Alerta de Tsunami para el Pacífico mexicano, emitida tras el registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, . Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó saldo blanco, sin daños en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad.

Por medio de redes sociales, la Semar a cargo de , detalló que la decisión fue tomada con base en la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, donde no se esperan variaciones significativas.

Afirmó que desde la dependencia se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones del mar para informar a la población ante cualquier cambio que pudiera registrarse.

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"La prevención, la vigilancia y la información oportuna forman parte de nuestro compromiso #ParaServirAMéxico", posteó la Semar en su cuenta de X.

Luego de los sismos en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escribió en sus redes sociales que se habían activado los protocolos y se recomendaba no acercarse a las playas en las próximas horas por riesgo de tsunami.

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"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil", escribió la jefa del Ejecutivo cerca de las 10:00 horas.

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Esta mañana, a las 8:48 horas, el Sismológico Nacional reportó un sismo en Chiapas con latitud 14.59, longitud -93.15 y profundidad de 10 kilómetros, así como registró otros dos de 5.2 en Huixtla y otro de 6.1 en Mapastepec, ambos en el mismo estado.

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Por los movimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras conversar con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se reportaron daños o afectaciones.

Protección Civil reporta saldo blanco

A las 12:36 horas, Protección Civil reportó saldo blanco, sin daños en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad tras los sismos en Chiapas, que hasta las 11:00 horas sumaron un total de 60 réplicas, siendo la más grande de magnitud 6.5.

Por medio de un comunicado, la Coordinación a cargo de Laura Velázquez Alzúa, detalló que la funcionaria se reunió con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para evaluar los efectos y se ratificó que no había reportes de daños mayores en inmuebles ni de personas lesionadas de gravedad.

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El gobernador Ramírez Aguilar emitió un mensaje diciendo que "afortunadamente, hasta el momento no tenemos nada que lamentar", por lo que hizo un llamado a las y los chiapanecos a mantenerse en sus hogares ante las constantes réplicas.

Recordó también que las autoridades de la entidad recomiendan a la población mantenerse alejada de las playas con avisos de corrientes fuertes y que se mantiene comunicación con las unidades de Protección Civil para informar sobre cualquier situación que ocurra.

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