La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y Shakira compartió la emoción de reencontrarse con The Ghetto Kids, el grupo de niños bailarines de Uganda que la acompañará en el espectáculo del medio tiempo el próximo 19 de julio en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana reveló que convivió con los menores en Nueva York, estuvieron juntos en Times Square, además de que la acompañaron en el concierto que ofreció en New Jersey.

"Los @ghettokids_tfug de Uganda nos han cambiado la vida. ¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy muy feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!", escribió.

Por su parte, The Ghetto Kids compartieron fotografías y videos de su encuentro con la intérprete de "Waka Waka (This Time for Africa)", además de dedicarle un emotivo mensaje.

"Cuando las estrellas impulsan a los demás, el mundo brilla con más fuerza. Gracias, @shakira, por darnos la oportunidad de compartir nuestra alegría, talento y cultura con el mundo", publicaron.

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Shakira convive con los Ghetto Kids. Instagram ghettokids_tfug

La cantante también se mostró emocionada, posteó videos de su convivencia en Nueva York, momento en el que también estuvieron sus hijos; la colombiana expresó que esta agrupación de talentosos niños ha sido fascinante, y se dijo feliz por compartir con ellos en el espectáculo de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

!¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy muy feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!".

¿Quiénes son The Ghetto Kids?

The Ghetto Kids es un grupo de danza nacido en Kampala, Uganda, como parte de una organización sin fines de lucro que utiliza el baile y las artes escénicas para brindar apoyo a niños abandonados y huérfanos.

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Fundado por Kavuma Dauda, quien también vivió en situación de calle durante su infancia, el proyecto comenzó con videos grabados en las calles de Kampala que rápidamente se hicieron virales por la energía y el talento de sus integrantes.

Su popularidad los llevó a presentarse en el programa "America's Got Talent", pero ahora enfrentarán el escenario más grande de su carrera al participar en la final del Mundial de 2026, un evento que será seguido por más de mil millones de personas en todo el mundo.

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La invitación llegó después de que el grupo respondiera al llamado que hizo Shakira para que sus seguidores enviaran videos bailando el nuevo himno del Mundial "Dai Dai". Sus coreografías conquistaron a la cantante, quien los eligió como sus invitados para el espectáculo.

Una oportunidad que puede cambiar sus vidas

Los integrantes del grupo no han ocultado su entusiasmo por compartir escenario con una de las artistas latinas más importantes del mundo.

"Estamos impacientes por mostrar al mundo quiénes somos", dijo a AFP Busingye Josephine Daniella, de ocho años.

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Para Ssegirinyi Madwanah, de 16 años, la presentación representa mucho más que un espectáculo.

"Nos sentimos muy emocionados de actuar con Shakira. Salir del país... y presentarnos en uno de los escenarios más grandes... se siente bien y trae muchas oportunidades", expresó en mayo.

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Mientras tanto, el fundador de la organización, Kavuma Dauda, espera que la visibilidad internacional les permita recaudar recursos para construir un centro de rehabilitación y educación para niños vulnerables.

"Tenemos ese gran sueño... Es una oportunidad enorme para los Ghetto Kids, para mí, para los niños", afirmó.

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