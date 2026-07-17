Un juez de control vinculó a proceso a José “N” por su probable participación en un robo agravado a casa habitación ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación, la víctima salió de su domicilio el 31 de marzo de 2026 y, al regresar el 7 de abril, encontró la recámara principal revuelta y descubrió el robo de una caja fuerte que contenía dos cadenas de oro, dos relojes, 60 mil pesos en efectivo y otros objetos de valor.

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La Fiscalía señaló que el imputado fue identificado mediante el análisis de videograbaciones, reconocimientos fotográficos realizados por dos testigos y diversos dictámenes periciales. Con esos elementos se obtuvo una orden de aprehensión, cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación el pasado 14 de julio, al término de una audiencia relacionada con otro proceso penal que enfrenta por violencia familiar.

Durante la audiencia del 16 de julio, el juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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