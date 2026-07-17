Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reportó que desde enero de 2025, más de 450 personas prófugas buscadas por nuestro país han sido detenidas por autoridades estadounidenses.

A través de sus redes, el embajador Johnson indicó que más de 300 ya han sido entregadas para enfrentar la justicia por delitos como homicidio, abuso y trata de personas.

"La cooperación entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados", aseguró el diplomático.

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EU ha detenido a más de 450 prófugos buscados por México, reporta embajador Johnson (17/07/2026). Foto: Especial

"Cuando trabajamos juntos, los delincuentes rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde esconderse", aseguró.

La embajada de Estados Unidos en México destacó que como parte de la cooperación, dos hombres de Nueva Jersey fueron condenados por traficar sustancias análogas al fentanilo, de China a territorio estadounidense.

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Resaltó también que en Cosalá, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material; aseguraron dos mil 250 litros y 10 kilos de sustancias químicas para la elaborar de metanfetaminas.

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Indicó que una investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad logró desmantelar una red de tráfico de cocaína vinculada a México, con 15 personas condenadas a prisión.

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La Organización distribuía la sustancia en Kansas City, San Luis, Chicago, Indiana y Washington.

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