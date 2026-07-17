La Copa Mundial de Futbol movilizó a 494 mil visitantes en México, en lugar de los 836 mil calculados previamente, dio a conocer Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America. De este total, 198 mil fueron extranjeros y 296 mil nacionales.

“Estamos reduciendo nuestra estimación de turistas 40%; es muchísimo”, afirmó, al atribuir la diferencia al encarecimiento de los boletos mediante precios dinámicos, al predominio del público mexicano en los estadios y al desplazamiento de viajeros que evitaron las sedes mexicanas durante la competición.

Ciudad de México concentró el mayor efecto entre las ciudades anfitrionas, con 548 millones de dólares y 21 mil 182 empleos, casi el doble de Jalisco, que sumó 290 millones y 10 mil 966 puestos, y de Nuevo León, que acumuló 270 millones de dólares y 10 mil 401 vacantes ocupadas.

En tanto, la capital redujo su ocupación hotelera de 58.5% a 56.5%, pero elevó las tarifas 47%. Monterrey fue la única sede que aumentó la ocupación, hasta 64.2%, mientras Guadalajara la redujo de 63% a 57%, aunque registró alzas hasta duplicar sus tarifas.

No obstante, los menores turistas internacionales contrastaron con el gasto de los nacionales.

Anna Aguilar, directora comercial de Adyen, indicó que el mexicano desembolsó un promedio de 32 dólares por operación, frente a 27 del extranjero, cerca de 19% más.

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Durante el partido entre México e Inglaterra, el importe promedio aumentó 21%, y el consumo durante el debut de Colombia subió 46%.

Aguilar añadió que la camiseta mexicana estuvo entre las más vendidas globalmente y que los pagos sin contacto fueron los más utilizados en el fan festival del Zócalo, la principal plaza pública del país.

La Secretaría de Turismo estimó que llegarían 5.5 millones de visitantes adicionales por el Mundial.

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