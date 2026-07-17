El Mundial 2026 llega a su fin. Este domingo, España y Argentina juegan una final muy esperada. Fue una edición inédita: la primera trinacional, con más selecciones que nunca y una vibra muy distinta en cada una de las sedes. Pero ¿qué nos deja esta Copa del Mundo y qué podemos esperar de la final? Pablo Carrillo, periodista deportivo, nos habla al respecto.

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