En julio de 2025, tras un megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, EL UNIVERSAL dio a conocer que muchos de los más de 100 carrotanques decomisados eran propiedad de Ingemar, S.A. de C.V., empresa de la que era socio era el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Tras la publicación de la noticia, El Gran Diario de México entrevistó al empresario, quien se deslindó de responsabilidades y aseguró estar listo si era requerido por las autoridades.

“¿Tiene la conciencia tranquila?”, se le preguntó.

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“Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, dijo el exmandatario panista, quien informó que hasta entonces no había sido requerido o citado a declarar.

Sostuvo que el combustible que llevaban los carrotanques decomisados en Coahuila no pertenecían a Ingemar.

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“Nosotros importamos combustible, y probablemente una parte de lo que importamos venía transportado en ese ferrocarril, pero para nada el volumen que recientemente hemos gestionado con el volumen que trae ese tren”, dijo.

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Ruffo Appel señaló que Ingemar es una empresa que se dedica a la compraventa de combustible cuya única función es ser intermediaria, por lo que después de hacer una importación y cruzar la aduana el combustible deja de ser de ellos.

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En aquella entrevista, el empresario pidió a las autoridades investigar a los comercializadores, pues aseguró que son ellos quienes operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías.

“Los comercializadores son los que hacen todo el trajín, el movimiento del combustible. El importador sólo hace el papeleo del agente aduanal en la aduana, nosotros somos el importador (...) de hecho, ni vemos el combustible, sólo vemos papeles”, aseguró.

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Un día antes, EL UNIVERSAL dio a conocer los detalles de cómo Ingemar logró, en tiempo récord, obtener permisos para importar combustible.

La empresa se registró en 2018, en los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se registró como una compañía con más de 30 actividades distintas, que incluían relaciones públicas, verificaciones, control de calidad e incluso compra de terrenos y bienes raíces, pero meses después, el 11 abril de 2019, solicitaron el cambio de giro, en el que quedó registrado como actividad principal el servicio de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; compra, venta, importación y exportación de hidrocarburos; vigilancia y custodia de hidrocarburos y para ser contratista del gobierno federal y locales, entre otras.

Fue el 1 de octubre de 2021 cuando se asoció el exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel.

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Después del escándalo del huachicol, Ricardo Thompson Navarro, fundador de Dragados y Puertos, una de las empresas socias de Ingemar, se deslindó públicamente y pidió una investigación en contra de Ruffo Appel, al afirmar que en 2021 el exmandatario estatal y otro de los socios lo despojaron de sus acciones de la empresa Ingemar, con lo que pasó de tener 33% a menos de 1%.

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