Tras ser detenido en el municipio de Ensenada, Ernesto Ruffo Apple, exgobernador de Baja California, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de Tijuana.

Ahí se le practicaron exámenes médicos y diversas diligencias, previas a ser presentado ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de combustible, señalaron fuentes federales.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), vestidos con chalecos tácticos, los trasladaron vía terrestre a la delegación de la FGR.

Al momento de ser detenido, el exmandatario, el primero de oposición que gobernó una entidad federativa, portaba pantalón de mezclilla y camisa de manga corta.

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