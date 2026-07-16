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Celaya, Gto.- Lilí Alison “N” fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como la persona que presuntamente atacó con ácido a una joven mujer mientras expresaba “Feliz Halloween”, en las inmediaciones de la Alameda de Celaya, el 14 de junio de 2026
La presunta agresora fue detenida por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y vinculada a proceso penal por un juez de control que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Mientras tanto, la víctima, Sandra de 24 años, se encuentra en proceso de recuperación después de pasar varios días en terapia intensiva por las lesiones en la cabeza, rostro y cuerpo que le causó la sustancia corrosiva.
La FGE informó que el día de los hechos delictivos, la víctima acudió con su novio a un punto de encuentro con una mujer a efecto de concretar la venta de productos que ofreció a través de una red social.
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Sin embargo, la supuesta compradora no se presentó, por lo que optaron por retirarse del lugar, y fue en ese momento en que fueron interceptados por Lilí Alison “N”.
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La ahora recluida en el penal del Celaya, presuntamente arrojó una sustancia corrosiva al rostro de Sandra “N”, “provocándole lesiones graves”, en tanto que su acompañante también resultó afectado al auxiliarla.
La fiscalía señaló que después del ataque, la agresora huyó del lugar a bordo de un vehículo.
Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que permitió su captura y en audiencia logró que la autoridad judicial la vinculara a proceso.
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