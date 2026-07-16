Culiacán, Sin. - Con 30 votos a favor y seis en contra, el Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos transitorios del Decreto número 86, con las que se modificó para que la elección de los miembros del Poder Judicial del Estado sea diferida hasta el año 2028 y no como estaba establecido para el próximo año.

La modificación al artículo Cuarto Transitorio, establece que el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial iniciará sus funciones en la fecha que se tome protesta a los magistrados y magistradas que emanen del proceso electoral a celebrarse en Sinaloa en el año 2028 y en esa misma fecha quedará extinto el Consejo de la Judicatura

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En la sesión de la LXV Legislatura local, se dio a conocer que, con las reformas, en el Artículo Quinto, se define que, para garantizar el escalonamiento en el Tribunal de Disciplina Judicial en la elección del 2028, por única ocasión se elegirán magistrados.

Uno será por un periodo de dos años; uno más por cinco años; y, otra magistratura por ocho años, entre otros cambios efectuados, a las reformas anteriores que se realizaron el día 18 de marzo del 2025, en las que se efectuaron derogaciones a la Constitución del Estado para que la elección de jueces y magistrados sea por el voto ciudadano, a partir de las elecciones del 2027.

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