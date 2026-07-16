Las vacaciones de verano 2026 ya comenzaron para miles de estudiantes de educación básica en México, pero la SEP ya dio a conocer cuándo terminará el periodo de descanso. El nuevo calendario escolar 2026-2027 también incluye las fechas de vacaciones, puentes y sesiones del Consejo Técnico Escolar, por lo que las familias ya pueden planear el próximo ciclo.

Las vacaciones de verano 2026 ya comenzaron para miles de estudiantes de educación básica en México. Foto: Archivo

Tras concluir el ciclo escolar 2025-2026 el pasado 15 de julio, este jueves 16 de julio inició oficialmente el receso de verano para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo es el regreso a clases, según el calendario SEP 2026-2027?

De acuerdo con el calendario SEP 2026-2027, los estudiantes de educación básica volverán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026, fecha que marcará el inicio oficial del nuevo ciclo escolar en escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Cuándo es el regreso a clases, según el calendario SEP 2026-2027?. Foto: Andrea Murcia Monsivais

Con ello, las vacaciones de verano tendrán una duración de 47 días, equivalentes a seis semanas y cinco días, convirtiéndose en el periodo de descanso más largo del calendario escolar y uno de los más esperados por millones de familias.

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¿Cuándo serán las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

El calendario escolar 2026-2027 contempla dos periodos vacacionales para los alumnos de kínder, primaria y secundaria.

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El primero corresponderá a las vacaciones de invierno, que iniciarán el lunes 21 de diciembre de 2026. Después del receso por las festividades de fin de año, los estudiantes regresarán a clases el miércoles 6 de enero de 2027, fecha en la que también se celebra el Día de Reyes.

Las estrellas que se conocen popularmente como "las estrellas de los Reyes Magos" son en realidad las estrellas que forman el cinturón de la constelación de Orión. Foto: Pixabay

Más adelante llegarán las vacaciones de Semana Santa 2027, programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Las actividades escolares se reanudarán el lunes 5 de abril, conforme al calendario oficial de la SEP.

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¿Qué días no habrá clases durante el ciclo escolar 2026-2027?

El nuevo calendario también establece varias suspensiones de clases por conmemoraciones oficiales y fechas cívicas.

La primera llegará poco después del inicio del ciclo escolar con motivo de la Independencia de México. Posteriormente, los estudiantes también descansarán el lunes 2 de noviembre de 2026, por el Día de Muertos, y el lunes 16 de noviembre de 2026, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cuántos días de Consejo Técnico Escolar habrá en el calendario SEP 2026-2027?

Otro aspecto importante del calendario SEP 2026-2027 son las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE). En estos días, el personal docente realiza actividades de planeación y evaluación, mientras que los estudiantes no asisten a clases.

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Para el próximo ciclo escolar quedaron programadas ocho sesiones de CTE, que se llevarán a cabo los viernes 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

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