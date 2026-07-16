[Publicidad]
El humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario se extendió el jueves hacia el noreste de Estados Unidos y Nueva York, con la exposición de millones de personas a una calidad del aire muy degradada.
Un día después de imágenes de un amarillo apocalíptico en la ciudad canadiense de Toronto, ahora los más afectados son los estados estadounidenses cerca de la frontera, incluidos Minesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.
El jueves por la tarde, el monitor de la empresa IQAir situó a Detroit, Minneapolis y Chicago como las tres ciudades más contaminadas del mundo.
Lee también Nueva York alerta por brote de legionella; ¿qué es y cuáles son los síntomas de la bacteria que ha dejado a personas hospitalizadas?
Una neblina difusa cubrió Nueva York, donde los meteorólogos esperan un umbral calificado de "peligroso para la salud" debido a las partículas finas procedentes de los incendios. Las autoridades animan a los habitantes a pasar el menor tiempo posible al aire libre.
Autoridades de Nueva York y Nueva Jersey emitieron una alerta de salud debido a la mala calidad del aire, días antes de que se juegue, este domingo, la final entre España y Argentina en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, situado en East Rutherford, Nueva Jersey.
[Publicidad]
En Detroit, Chicago y Toledo (Ohio), el índice de calidad del aire superó los niveles peligrosos, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
"Sentimos una sensación de opresión en el pecho", declaró a la AFP Erin Lucey, empleada en una granja de hortalizas ecológicas en el centro-sur de Wisconsin (norte de Estados Unidos).
Estas condiciones pueden persistir al menos hasta el viernes, advirtieron las autoridades del estado estadounidense de Míchigan, situado al sur de Ontario.
[Publicidad]
Según los datos más recientes, hay más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario, de los cuales al menos 60 están fuera de control. Hasta ahora unas 15 comunidades han sido evacuadas.
Lee también Atracciones en las sedes mundialistas del último partido
Las autoridades de Ontario solicitaron ayuda adicional al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas.
[Publicidad]
"Estamos preparados y proporcionaremos todo el apoyo adicional necesario", declaró el jueves el primer ministro canadiense Mark Carney.
Los incendios forestales en Canadá han arrasado al menos 1,9 millones de hectáreas este año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.
"Lucharemos contra narcoterroristas que inundan EU con drogas", dice Rubio; reacciona a designación del Cártel de Juárez y Viagras
desa
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Ernesto Ruffo formaba parte de una red "colosal" de huachicol, señala Godoy; fiscal estima daño al erario por más de 4 mil mdp
Metrópoli
Búsquedas de personas en Tláhuac -Chalco se reanudarán el 11 de agosto: Jacqueline Palmeros; es un área que no ha sido rastreada, destaca
Universal Deportes
Final Mundial 2026: Slavko Vincic será el árbitro para el España vs Argentina
Universal Deportes
Liga MX: Atlante suma su primer descalabro en su regreso a Primera División ante el Necaxa
Deportes
¿Adiós al Chelsea? La publicación de Enzo Fernández con Messi que hizo estallar a los aficionados
Noticias
Aficionado inglés llama a Argentina “el equipo más asqueroso” y pide a España evitar otro título mundial para Messi
Deportes
España vs Argentina EN VIVO: horario, canal y dónde ver GRATIS la final del Mundial 2026
Noticias
TV Azteca rompe el silencio tras la polémica de Pedro Sola y anuncia medidas por el bienestar animal