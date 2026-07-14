La detección de legionella en el Museo Guggenheim encendió las alertas sanitarias en Nueva York, donde autoridades investigan un brote que ya suma 50 casos relacionados con el Upper East Side; 20 de ellos permanecen hospitalizados.

Aunque el recinto permaneció abierto, las labores de saneamiento ya fueron realizadas mientras continúa la investigación para identificar el origen de la bacteria.

La detección de legionella en el Museo Guggenheim ha encendido las alertas sanitarias en Nueva York. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué pasó con el Museo Guggenheim y la bacteria legionella?

El Museo Solomon R. Guggenheim, uno de los recintos culturales más conocidos de Nueva York, fue identificado con resultados positivos a la bacteria legionella durante las revisiones realizadas por el Departamento de Salud de la ciudad.

La dependencia informó que el pasado 10 de julio ordenó la limpieza y desinfección de las torres de enfriamiento de 31 edificios ubicados en el Upper East Side, como parte de las acciones para contener un brote de legionelosis, una enfermedad que puede derivar en una forma grave de neumonía.

Nueva York alerta por brote de Legionella. Foto: KaiPilger / Pixabay

Por su parte, las autoridades precisaron que un resultado positivo a legionella no significa que el edificio sea necesariamente el origen del brote. Explicaron que las pruebas utilizadas detectan la presencia de la bacteria, pero no permiten determinar si esta se encuentra viva o muerta, por lo que las investigaciones continúan.

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¿Qué es la legionella y cómo se transmite?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la legionella es una bacteria que puede provocar legionelosis, una infección respiratoria causada por microorganismos del género Legionella. Esta enfermedad puede manifestarse de dos formas.

La primera es la denominada fiebre de Pontiac, un cuadro similar a una gripe que suele resolverse por sí solo y que no afecta los pulmones. La segunda corresponde a la enfermedad del legionario, una neumonía atípica que puede presentar complicaciones si no recibe tratamiento oportuno.

La legionella es una bacteria que puede provocar legionelosis, una infección respiratoria. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La infección suele producirse al inhalar pequeñas gotas o vapor de agua contaminado con la bacteria. Estos aerosoles pueden originarse en duchas, bañeras de hidromasaje, sistemas de aire acondicionado o torres de enfriamiento de edificios de gran tamaño. La enfermedad no se transmite de una persona a otra.

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La legionella suele producirse al inhalar pequeñas gotas o vapor de agua contaminado con la bacteria. Foto: Pixabay

Los grupos con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones son las personas mayores de 50 años, fumadores, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

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¿Cuáles son los síntomas de la legionella?

La Organización Mundial de la Salud explica que la fiebre de Pontiac presenta un periodo de incubación de pocas horas hasta dos días. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general y dolor muscular, y normalmente desaparecen entre dos y cinco días sin dejar complicaciones.

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La fiebre es uno de los síntomas más comunes de la legionella. Fuente: Archivo / EL UNIVERSAL

En cambio, la enfermedad del legionario suele manifestarse entre dos y diez días después de la exposición, aunque algunos brotes han registrado periodos de incubación de hasta 16 días.

Los primeros signos incluyen fiebre, pérdida del apetito, dolor de cabeza, cansancio y malestar general. Conforme avanza la infección también pueden presentarse dolor muscular, diarrea, confusión, tos con flemas e incluso presencia de sangre en el esputo.

Si no se trata a tiempo, la legionelosis puede evolucionar hacia una neumonía grave acompañada de insuficiencia respiratoria, choque, daño renal y falla multiorgánica.

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- Con información de AP

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