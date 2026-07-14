La regulación para scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México ha generado una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios: ¿todos deben llevar placas? La respuesta te la contamos en Autopistas.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) estableció dos categorías para este tipo de vehículos: los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). Aunque ambos forman parte de la nueva normativa, únicamente uno de ellos deberá portar placas de circulación.

En el caso de los VEP, sus propietarios únicamente tendrán que tramitar el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), un documento que permitirá identificar que el vehículo cumple con las características establecidas por la autoridad para circular en la capital.

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¿Qué es un VEP?

Un Vehículo Eléctrico Personal (VEP) es aquel que, de acuerdo con la clasificación de la SEMOVI, no alcanza las especificaciones para ser considerado un vehículo motorizado sujeto al emplacamiento.

Por ello, estos vehículos no reciben matrícula ni tarjeta de circulación. Sin embargo, sí deberán contar con el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), el cual funciona como un elemento de identificación oficial dentro del nuevo esquema de movilidad de la Ciudad de México.

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La intención de este distintivo es permitir que las autoridades puedan diferenciar los vehículos que cumplen con la regulación vigente de aquellos que circulan sin haber realizado el trámite correspondiente.

¿Qué entrega la SEMOVI al registrar un VEP?

La documentación que entrega la autoridad dependerá de la clasificación del vehículo:

VEMEPE : placas de matrícula, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica.

: placas de matrícula, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica. VEP: únicamente el Distintivo de Movilidad Eléctrica.

¿Cómo se tramita el Distintivo de Movilidad Eléctrica?

El procedimiento inicia a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la SEMOVI.

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Los propietarios deberán cargar la siguiente documentación:

lIdentificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura o carta factura.

En caso de no contar con factura, podrá presentarse un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo.

Una vez validada la información, el sistema generará la línea de captura para realizar el pago correspondiente. Posteriormente, será necesario agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular para concluir el proceso y recoger el distintivo.

Las personas morales también podrán realizar el trámite, aunque deberán agregar documentación adicional como RFC, acta constitutiva y poder notarial.

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¿Hay una fecha límite para realizar el trámite?

Sí. El titular de la SEMOVI informó que los propietarios de vehículos que entren en alguna de las categorías reguladas tendrán hasta el próximo 20 de noviembre para regularizar su situación.

Además, desde el 1 de julio, los vehículos comercializados en agencias y distribuidores ya deben cumplir con la nueva normativa al momento de su venta.

Por otro lado, a partir del 1 de septiembre, los VEMEPE que deban portar placas y no hayan concluido el trámite podrán ser sancionados con multas que van de 10 a 20 UMAs, dependiendo de la reincidencia.

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Con esta medida, la Ciudad de México busca establecer una diferenciación más clara entre los distintos tipos de vehículos eléctricos personales y dar mayor certeza sobre las obligaciones que deberán cumplir sus propietarios para circular de manera regular.

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