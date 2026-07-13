Los parquímetros en Naucalpan ya comenzaron a operar nuevamente con un sistema digital que busca regular el uso de los espacios de estacionamiento en la vía pública. El programa se llama

NauPark, marcando el regreso de este esquema al municipio tras varios años de ausencia.

El objetivo del proyecto es ordenar el uso de los cajones de estacionamiento en calles con alta demanda y combatir prácticas en contra de los llamados “viene, viene” o franeleros. Además, Naucalpan se convertirá en uno de los pocos municipios del país donde las motocicletas también deberán pagar por estacionarse en la vía pública.

Lee también Cada cuántos kilómetros se deben rotar las llantas

¿Cuánto cuestan los parquímetros en Naucalpan?

Las tarifas del sistema varían dependiendo de la zona donde se estacione el vehículo.

Automóviles: entre 2 y 6 pesos por cada 15 minutos , según la ubicación.

entre , según la ubicación. Motocicletas: 2 pesos por cada 15 minutos.

El cobro para motocicletas es una de las principales novedades del programa y ha generado diversas reacciones.

[Publicidad]

¿Cuál es el horario de operación de parquímetros?

El sistema de parquímetros operará con los siguientes horarios:

Lunes a miércoles: de 08:00 a 20:00 horas .

de . Jueves a domingo: de 08:00 a 02:00 horas.

Ya operan las primeras alcancías de pago

De acuerdo con trabajadores de NauPark, actualmente ya operan tres alcancías para realizar el pago del estacionamiento y durante esta semana se prevé la instalación de dos adicionales, como parte de la primera etapa del programa.

Habrá espacios exclusivos para residentes

El proyecto también contempla cajones exclusivos para habitantes de las colonias incorporadas al programa.

[Publicidad]

Estos espacios estarán identificados con color azul, con el propósito de facilitar el estacionamiento para los residentes y diferenciarlo de los lugares sujetos al cobro general.

¿Cuándo comenzaron a cobrarse los parquímetros?

El pasado 10 de junio, la directora de Desarrollo Urbano de Naucalpan, Nina Carolina Izábal Martínez, informó que el cobro de los parquímetros iniciaría una vez que la población conociera el funcionamiento del nuevo sistema.

Con la entrada en operación de NauPark, Naucalpan retoma el servicio de parquímetros con un esquema digital, nuevas tarifas y reglas de operación que incluyen tanto a automóviles como a motocicletas, además de espacios reservados para residentes.

[Publicidad]

Leer también Qué significa el testigo del reloj en el tablero del auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters