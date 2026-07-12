Las llantas son uno de los elementos más importantes de un vehículo, y por eso necesitan mantenimiento constante. Además de verificar que estén bien infladas, es clave rotarlas cada determinado número de kilómetros.

Este proceso consiste en cambiar la posición de los neumáticos con la finalidad de aprovechar su potencial y mejorar el rendimiento. En Autopistas te decimos con qué frecuencia realizarlo.

¿Cada cuántos kilómetros conviene rotar las llantas del auto?

De acuerdo con Michelin, las llantas del eje motriz son las que se desgastan más rápido debido a la transmisión y potencia del motor. Pero otros factores que influyen son conducir sobre terrenos empedrados o desnivelados, una alineación incorrecta que provoca que no rueden bien y frenados bruscos.

Ante esto, el fabricante francés recomienda hacer la rotación entre los 8,000 y 10,000 kilómetros; pero si prefieres maximizar el rendimiento de tu auto, tienes la opción de realizarla cada 6 meses.

En tanto, Kia indica que en el caso de los autos eléctricos o con tracción total, el desgaste se produce de manera distinta. Por lo que resulta apropiad verificar los neumáticos periódicamente y adelantar la rotación si es necesario.

Uno de los principales beneficios de rotar las llantas es que ayuda a ahorrar combustible. Foto: Magnific

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¿Cómo rotar las llantas de tu auto?

¿Ya te toca rotar las llantas? Lo primero que debes contemplar es su tipo de tracción pues, de acuerdo con Firestone, cada una implica un proceso distinto:

Autos con tracción delantera: Para estos vehículos, las llantas delanteras pasan a la parte trasera en la misma dirección, mientras que las de atrás pasan hacia adelante de forma cruzada. Dicho de otra manera, la trasera izquierda hacia la frontal derecha, y la trasera derecha a la frontal izquierda.

Autos con tracción trasera: En este caso, las llantas traseras pasan hacia adelante, y las delanteras a la parte trasera también de manera cruzada.

Automóviles con tracción en las 4 llantas: Aquí la rotación es cruzada, es decir, la delantera derecha se manda a la trasera izquierda, y la delantera izquierda a la trasera derecha.

es cruzada, es decir, la delantera derecha se manda a la trasera izquierda, y la delantera izquierda a la trasera derecha. Autos con llantas direccionales: Finalmente, las llantas traseras se envían adelante y las delanteras hacia atrás. Y si los neumáticos no son direccionales y tienen diferente tamaño de rin, se cambian de lado a lado.

Una vez que identifiques el tipo de tracción de tu automóvil, procede a hacer la rotación de las llantas:

Estaciona tu coche en un terreno plano y activa el freno de mano para evitar que se mueva.

Después afloja los birlos de las llantas y si tu auto tiene tapacubos, quítalos.

Levanta el coche con el gato hidráulico y coloca un soporte debajo.

En seguida, retira los neumáticos y haz la rotación correspondiente.

Luego aprieta las llantas y baja tu auto.

Por último, corrobora que estén bien colocadas y vuelve a poner los birlos.

Si vas a realizar la rotación de llantas, consulta la ficha técnica para saber su tipo de tracción. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar las llantas de tu auto?

Además del mantenimiento, los neumáticos deben cuidarse durante el uso cotidiano, alargando su vida útil:

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Verifica constantemente la presión con los neumáticos fríos.

Evita aceleraciones y frenadas bruscas para prevenir el desgaste prematuro.

Realiza la alineación y el balanceo cada 10,000 km.

Protégelas del sol y la humedad con abrillantador y otros productos especializados.

Revisa el dibujo de la banda de rodadura; asegúrate de mantener una profundidad adecuada para evitar fenómenos como el aquaplaning.

La rotación de las llantas no sólo permite aprovecharlas de manera uniforme, sino que también ahorra combustible, mejora tu experiencia de manejo y reduce las probabilidades de sufrir accidentes.

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