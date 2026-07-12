El estreno de “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan, está cada vez más cerca y los cinéfilos buscan las mejores salas para disfrutar de una de las producciones más ambiciosas del director de “Oppenheimer”. La cinta, que llegará a los cines de México el 16 de julio, fue filmada completamente con cámaras IMAX, por lo que el propio realizador la concibió para ser vista en ese formato.

Basada en el poema épico “La Odisea”, de Homero, la historia sigue a Odiseo (Matt Damon) en su largo viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. En el camino deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, dioses y múltiples desafíos mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Además de Damon, el reparto reúne a un elenco de primer nivel integrado por Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal y John Leguizamo, entre otras estrellas, lo que la convierte en uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 2026.

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¿En qué salas IMAX de CDMX podrás ver “La Odisea”?

Si quieres disfrutar la película tal como fue concebida por Christopher Nolan, estas son algunas de las salas IMAX disponibles en la Ciudad de México.

Cinépolis

Fórum Buenavista

Universidad

Perisur

Cinemex

Antara Platino

Santa Fe

Parque Delta

Parque Tezontle

Encuentro Oceanía

Uno de los complejos que más llama la atención es Cinemex Antara Platino, ubicado en Antara Market, ya que alberga la sala IMAX Platino más grande de Latinoamérica, equipada con proyección IMAX with Laser, sonido de última generación, por lo que se perfila como una de las mejores opciones para disfrutar la nueva cinta de Nolan.

¿Por qué Christopher Nolan recomienda verla en IMAX?

Christopher Nolan ha impulsado el formato IMAX desde “The Dark Knight”, pero con “La Odisea” llevó esa apuesta al siguiente nivel al convertirla en la primera película de ficción filmada completamente con cámaras IMAX.

En entrevista con "Los Angeles Times", el director explicó que tomó esta decisión porque descubrió durante la realización de “Oppenheimer” que el formato no sólo funcionaba para las grandes secuencias de acción, sino también para capturar las emociones de los personajes. “Me impresionó mucho lo que IMAX podía hacer con el rostro humano; parecía que perforaba el rostro de Cillian Murphy”, afirmó.

El cineasta también reveló que este proyecto representó el cumplimiento de un sueño que tenía desde adolescente. “He querido hacer un largometraje en IMAX desde que tenía 16 años”, contó al mismo medio, al recordar la primera vez que vio una proyección en ese formato y pensó: “¿Qué pasaría si hicieras una película dramática de esta manera?”.c

Para hacer realidad esa idea, Nolan trabajó junto con IMAX en el desarrollo de una nueva generación de cámaras, más ligeras y silenciosas, capaces de filmar tanto escenas de acción como momentos íntimos. Gracias a esta tecnología, “La Odisea” se convirtió en la primera producción rodada completamente en IMAX, utilizando más de 610 kilómetros de película de 70 milímetros, un récord para una producción de Hollywood.

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