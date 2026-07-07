En plena adolescencia y tratando de encontrar su propio camino, a Roberta Damián le cayó todo el “hate” de las redes sociales sólo por ser hija del productor Pedro Damián. Pero celebra que hoy, ocho años después, la historia sea otra.

Con su papel de Remedios en la telenovela Guardián de mi vida, en la que interpreta a una mecánica, la joven encontró su camino propio.

“Esta novela para mí fue una gran sorpresa porque no he recibido un comentario de ‘está ahí por ser hija de’. Siento que saldé mi cuenta, así me siento”, cuenta la actriz.

Confiesa que la respuesta de los espectadores la sorprendió tanto que compartió la emoción con su mamá.

“Te lo juro que yo estuve en shock. Le marqué a mi mamá llorando y le decía: ‘Ma, no lo puedo creer, la gente me quiere’. Fue todo lo contrario a Like, donde recibí una ola masiva de hate”.

Al mirar hacia atrás, Roberta reconoce que su participación en Like, de 2018, telenovela producida por su padre, llegó en una etapa en la que comenzaba a entender la industria y su propio proceso como actriz.

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“Soy un poco dura conmigo. Tenía 14 años, fue mi primer proyecto, pero de ahí empecé a hacer cine, series; me alejé de Televisa y eso me ayudó bastante a no sentir que tenía siempre la sombra de mi papá a quien admiro”.

Entre luces y foros

Roberta creció cerca de los foros de televisión, pero afirma que hoy busca ganarse un lugar por su trabajo y no únicamente por su apellido.

Y ser hija del responsable de fenómenos juveniles como la telenovela Rebelde y el grupo RBD no ha evitado que le surjan dudas.

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Tras alejarse cuatro años de la actuación, la actriz reconoce que atravesó un momento de incertidumbre e incluso llegó a cuestionar su talento.

“Llevaba cuatro años sin actuar y estaba un poco triste, perdida, como con síndrome del impostor, porque la verdad es que ya estaba dando pasos grandes. Acababa de terminar Mirreyes vs. Godínez 2, una serie de Netflix, y me alejé de los castings porque no estaba segura de qué era actuar, perdí la fe”, confiesa.

Fue una llamada del productor Juan Osorio la que la hizo regresar a los melodramas con Guardián de mi vida, que ahora ve como una nueva oportunidad para reconstruirse.

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“Recibí una llamada de Juan Osorio y me preguntó si quería ser la antagonista juvenil de su novela. Es cuando también valoras todo y dices: ¡Qué privilegio!”.

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