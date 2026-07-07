Bruselas.— El vínculo entre las organizaciones criminales procedentes de América Latina y los distintos mercados delictivos de los países miembros de la Unión Europea (UE) continúa amplificándose, advierte Europol.

Según un análisis sobre la evolución de la amenaza que supone la delincuencia organizada en la Europa rica y que por vez primera profundiza en la conexión con América Latina, al menos 22 organizaciones delictivas formadas predominantemente por ciudadanos latinoamericanos estarían operando en suelo comunitario. Los clanes latinos centran sus operaciones en el tráfico de cocaína hacia la Unión Europea, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y en los delitos relacionados con la propiedad privada.

“Están especialmente activas en robos en viviendas y hurtos mediante el engaño, así como robo de bolsillos, tiendas y atracos. Se centran en botines que puedan vender rápido, como dinero en efectivo, joyas, relojes y artículos de diseño”, señala Europol.

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Operan principalmente en los países europeos del sur y oeste de la UE; no son bandas estáticas, sino todo lo contrario, se mueven entre los países aprovechando la ausencia de controles intracomunitarios, reduciendo así la posibilidad de detección. No tienen una estructura jerárquica, son redes flexibles y los golpes delictivos suelen ser planificados.

“Aunque algunas redes y sus líderes tienen su base en Estados miembros de la UE, es probable que la mayoría de los delincuentes entren en el espacio Schengen de forma legal durante un tiempo limitado para llevar a cabo sus actividades delictivas”, detalla el documento.

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Entre los grupos criminales latinoamericanos mencionados están el Clan del Golfo, de Colombia, y el Primeiro Comando da Capital (PCC), de Brasil. Estas dos organizaciones, en particular, “tienen nexos cercanos con redes criminales europeas, por lo general en puntos de entrada de la cocaína”. También se ha identificado una alianza entre Los Lobos, de Ecuador, con una organización criminal albanesa.

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El rol de las redes

Agrupaciones con ADN latinoamericano también operan en el ámbito de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. Las víctimas son de América Latina y suelen ser reclutadas a través de las redes sociales. “Las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual suelen ser conscientes de lo que les espera en la UE, ya que los anuncios promocionan abiertamente el trabajo sexual junto con atractivos paquetes salariales y de alojamiento”.

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El reporte señala que en los casos de explotación laboral, son conscientes de que van a trabajar de forma ilegal en la UE, pero no que van a ser explotadas. “La explotación implica una combinación de manipulación sicológica y violencia física. El nivel de violencia física sufrida varía en función del país de origen”.

Titulado The blueprint of criminal opportunism, es la segunda publicación en la que Europol desmenuza los esquemas operativos de las principales redes delictivas en la UE. Sostiene que, de las 821 redes delictivas identificadas en 2024, 76 % ya no se consideran parte de las agrupaciones más peligrosas, gracias al impacto de las intervenciones policiales realizadas en los últimos años. Sin embargo, desde ese entonces han aparecido 533 nuevas redes, lo que suma en la actualidad 731 agrupaciones delictivas en operación.

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De ese universo, 149, es decir, una de cada cinco, tienen vínculos con América Latina, “lo que la convierte en una de las regiones más estrechamente vinculadas a la UE en lo que respecta a la delincuencia organizada”. El reporte indica que “los cárteles latinoamericanos están arraigados en el panorama delictivo nacional y regional (...) Están estructurados de manera jerárquica con sistemas internos de control y disciplina, y son muy grandes; sus miembros oscilan entre mil y 20 mil”.

De acuerdo con el informe, “la conexión entre la UE y América Latina no se limita a los cárteles, sino que es multidireccional y va más allá del tráfico de drogas. También pone de manifiesto cómo los actores delictivos globales convergen en un ecosistema delictivo fluido en el que redes, grupos e individuos colaboran de forma oportunista y flexible para maximizar los beneficios y garantizar la continuidad de las empresas delictivas”.

Europol estima que 67 redes europeas cuentan con miembros latinoamericanos en sus filas y 75 agrupaciones que operan tanto en la UE como en América Latina no cuentan con ningún miembro latinoamericano. “Algunas redes de tráfico de drogas con sede en la UE se han establecido en América Latina con el fin de abastecerse de cocaína directamente de sus homólogos locales. Este es especialmente el caso de las redes italianas y de los Balcanes occidentales”.

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Por ejemplo, la Ndrangheta, organización criminal italiana, recurre a redes criminales albanesas para supervisar estas operaciones sobre el terreno en los países latinoamericanos. De las 111 redes de tráfico de drogas europeas que operan, en parte, en América Latina, 89 se dedican al tráfico de cocaína y otras drogas.

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