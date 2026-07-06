La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una auditoría efectuada por el órgano fiscalizador de Guerrero, al establecer que la Auditoría Superior del Estado, carece de facultades para revisar recursos federales ejercidos por el municipio de Acapulco, dando la razón a la alcaldesa, Abelina López.

El Máximo Tribunal del país señaló que la investigación sobre el manejo de casi 899 millones de pesos puede continuar por la vía federal.

La auditoría invalidada tenía como propósito fiscalizar el destino de 898.6 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, FAISMUN.

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Los ministros manifestaron que la resolución no implica el cierre de las investigaciones sobre el manejo de esos recursos ni representa una exoneración para las autoridades municipales.

El ministro ponente, Arístides Guerrero García, comentó que el fallo se limita a definir cuál es la autoridad competente para realizar la fiscalización de los recursos federales, competencia que, conforme a la Constitución, corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación.

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“El proyecto propone declarar la invalidez del informe individual de auditoría impugnado, así como del oficio ACE 1380 diagonal 2025, insisto, un tema de precedentes, es un tema de competencia.

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“Hay que señalarlo también en la propuesta del proyecto… No se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales por parte del municipio actor ni se pronuncia sobre el fondo de su manejo. Resuelve únicamente cuál es la autoridad constitucionalmente competente para revisarlos”, refirió el ministro.

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