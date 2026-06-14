La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que en Querétaro se efectuó el primer encuentro de “Diálogos por la Justicia Abierta”, para intercambiar perspectivas y contribuir a una justicia más cercana, accesible y sensible a las realidades de las personas.

En su intervención la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que los espacios de diálogo entre las instituciones y la ciudadanía contribuyen a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en la impartición de justicia.

Enfatizó que la apertura institucional y el escrutinio social son elementos que fortalecen la independencia judicial y favorecen una mayor legitimidad de las decisiones jurisdiccionales.

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“No vamos a someter las sentencias a votación, por supuesto que no. Pero fíjense lo importante que puede ser la participación ciudadana para cuidar la independencia judicial cuando nos observan.

“Porque entre más transparentes somos con este tipo de ejercicios, es más difícil que se acerquen poderes ilegítimos a tratar de coaccionar, por medio de la corrupción, cualquiera de nuestras sentencias” aseveró la ministra.

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Resaltó que estos encuentros forman parte de una estrategia nacional para acercar la justicia a los territorios, promover la participación ciudadana y fortalecer la relación de confianza entre las instituciones y la sociedad.

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La directora general de Atención y Participación Social de la SCJN, Karina López Regalado, comentó que la justicia se fortalece cuando se incorpora la participación de las personas.

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Refirió que estos encuentros permiten identificar las necesidades y experiencias de quienes interactúan cotidianamente con el sistema de justicia, fomentar el entendimiento entre autoridades, personas juzgadoras, comunidad jurídica y sociedad civil, así como generar propuestas orientadas a consolidar una justicia más abierta, plural y cercana a la ciudadanía.

El ejercicio reunió a juzgadores federales y locales, integrantes de 12 barras y colegios de abogados, académicas, estudiantes y representantes de diversos sectores vinculados con la impartición de justicia, quienes intercambiaron experiencias y propuestas para fortalecer el acceso a la justicia.

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Las mesas de trabajo abordaron temas como el acceso a la justicia para pueblos originarios, la Reforma Procesal Civil y Familiar, el juzgamiento con perspectiva de género, los mecanismos alternativos de solución de controversias y los retos que plantea la Inteligencia Artificial para la impartición de justicia.

Las aportaciones serán sistematizadas por la Dirección General de Atención y Participación Social para contribuir al diseño de acciones que fortalezcan una justicia más cercana, accesible, transparente y abierta a la participación ciudadana

Este encuentro marcó el inicio de la primera etapa de los “Diálogos por la Justicia Abierta”, que continuará en Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla.

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La SCJN refrendó su compromiso con una justicia pluricultural, humanista, ambiental y comprometida con la protección de los derechos humanos.

em/LL