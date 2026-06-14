El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno interpusieron un total de 39 sanciones a servidores públicos por presuntos actos de corrupción.

A través de un comunicado, explicaron que se trata de faltas graves y no graves, cometidas al interior de diversas dependencias de gobierno.

Las acciones de investigación se llevaron a cabo por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. (BaBien), en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (Asipona Manzanillo) y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron infracciones.

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Entre las sanciones graves, impuestas por el TFJA destaca la inhabilitación por 20 años a Roberto V., en CFE Distribución; a Alberto M., en el Laboratorio de Equipos y Materiales; y a José Q., en CFE Suministrador de Servicios Básicos; e inhabilitación por 10 años a Francisco D., en la Dirección Corporativa de Operaciones, y a todos ellos, sanción económica de manera solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos, por contratar la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico, en 2017.

También destaca la inhabilitación por 10 años a José R., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, por obtener un beneficio económico por 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería, en 2020; e inhabilitación por 1 año a Guadalupe H., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Celaya, Guanajuato, por exigir y obtener de forma ilícita y por motivo de sus funciones, un beneficio económico por 15 mil pesos, no comprendido en su remuneración, en 2020.

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En la SEP se inhabilitó por 10 años y se impuso una sanción económica de 82 mil pesos a Francisco O., exempleado del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, por recibir un doble pago, por plaza de estructura y por honorarios por la cantidad de 130 mil y 286 mil pesos, respectivamente, en 2021.

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Otras sanciones fueron interpuestas en SHCP-INDAABIN, BaBien, Asipona Manzanillo, y el SAT.

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Por su parte, la Secretaría Anticorrupción impuso sanciones por faltas no graves en colaboración con la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Cultura (Cultura), en la Procuraduría Agraria (PA), en la Guardia Nacional (GN), en el Tren Maya S.A. de C.V. (Tren Maya), en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Financiera para el Bienestar (Finabien), en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado (INDEP), que incluyen inhabilitaciones hasta por un año, amonestaciones, y suspensiones.

em/LL