Nación | 09-06-26 | 18:49 | Actualizada | 09-06-26 | 18:49 |

La inhabilitó por un año a Humberto "N", entonces titular del Órgano Interno de Control en el , debido a comentarios de carácter sexual, lascivos y sexistas a una funcionaria durante 2023 y 2024.

A través de un comunicado, explicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la sanción derivado de las acciones hechas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en las cuales se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.

Detalló que este servidor sancionado tiene derecho a impugnar y, en caso de llevarlo a cabo, dicha dependencia, a cargo de Raquel Buenrostro, defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso, en otras palabras, apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada.

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Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la página de internet https://sidec.buengobierno.gob.mx/.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó su compromiso de cero tolerancia al acoso y a favor de espacios laborales libres de violencia.

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dft

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