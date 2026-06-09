La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, culpó al PRI y un supuesto “modus operandi” que el partido tricolor ha “ido perfeccionando” para la compra del voto, de sus derrotas no solo en Coahuila, sino de la que obtuvieron el año pasado en Durango.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional presentó fotografías y videos que demuestran que el sistema del PRI cuenta hasta con un código QR que los ciudadanos “comprados” deben enviar a los movilizadores priistas junto con su fotografía del voto.

“Planteamos un modus operandi de compra de votos por parte del PRI, este mecanismo se implementó de la misma manera en la elección de presidentes municipales en el estado de Durango el año pasando y lo han venido perfeccionando”, denunció Ariadna Montiel.

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En uno de los videos se muestran personas, supuestamente personal del PRI, en una casa entregando dinero en efectivo en sobres amarillos a personas que pasaban por su código QR, que llevaba a una aplicación donde debían subir su fotografía con su voto.

“Se pagó de diversas maneras, había un joven depositando en un Oxxo y también había casas donde se estaba entregando dinero en efectivo”, añadió.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa este martes 9 de junio de 2026. Foto: Especial

¿Cómo operó el sistema priista de compra de votos?

Según el relato de Morena, operadores del PRI entregaron tanto días antes como el mismo domingo unos códigos QR que llevaban a una plataforma donde cada persona debía subir la fotografía con el código QR y su boleta donde se viera el voto en favor del PRI.

Una vez que caía la fotografía del voto a la plataforma, la persona recibía un depósito en Oxxo o podía pasar por su pago en efectivo, entregando el mismo código impreso en papel, por lo que el mismo servía como una garantía de pago.

Montiel advierte que llegarán al TEPJF por denuncias presentadas

Montiel también destacó que Morena ha presentado denuncias durante la campaña y el día de la elección, a las que darán seguimiento y llagarán, si así se requiere “hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral”.

“Nosotros vamos a permitir que la elección quede como si nada hubiera pasado”, destacó Montiel.

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La presidenta nacional de Morena también rechazó que los malos resultados para Morena en el estado norteño se deban a una mala estrategia que le dejó la dirigencia de Luisa María Alcalde Luján y el exsecretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, quien tuvo a su cargo la elección.

“La oposición quiere hacer de esto una derrota para nosotros, pero no lo es, nosotros seguimos avanzando, haciendo consciencia con la gente y los datos están ahí. Nuestra valiente militancia y los ciudadanos que han caminado de la mano con nosotros hemos construido una base más sólida y organizada”, señaló.

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