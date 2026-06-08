La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, salió a desmentir una lista que circuló en redes sociales donde supuestamente ya se repartían, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), los estados para definir candidaturas rumbo a 2027.

“No crean en las mentiras ni en las fake news, en el acelere de quienes se quieren meter en nuestros procesos internos. Ya pronto vamos a emitir una convocatoria para definir a las y los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y, a partir de eso, comenzar el proceso interno”, dijo Hernández.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Citlalli Hernández aseguró que en el proceso interno de Morena para elegir a sus candidatos a gobernador “habrá reglas, respeto a los principios, a los estatutos y será el método de encuesta el que defina quiénes será los candidatos”.

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También afirmó que las reuniones semanales con los representantes del PT y el Verde continúan para delimitar las reglas que en conjunto respetarán rumbo al proceso, en caso de sostener la alianza en algunos estados, más allá de la planilla al Poder Legislativo.

“No hay nada más definido ni detalles, más que la convicción de caminar en conjunto, con respeto a nuestras reglas, con respeto a nuestros métodos y con transparencia. Así que les pido por favor que no hagan caso a ninguna información que no se dé a través de canales oficiales”.

Morena desmiente supuesta lista de reparto de candidaturas con PT y el Verde (08/06/2026). Foto: Especial

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¿Qué decía la lista que circuló en redes sociales?

En la supuesta lista que circuló en chats de militancia morenista y en redes sociales se afirmaba que Morena pondría candidato en 13 de las 17 gubernaturas que habrán de renovarse en 2027.

De acuerdo con la información ya desmentida, solo Sinaloa estaba sin definirse, en tanto, en San Luis Potosí no había alianza, Nayarit se le quedaba a un candidato del Verde y Zacatecas a un candidato propuesto por el PT.

En Morena quedaban las candidaturas de Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Sonora y Tlaxcala.

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