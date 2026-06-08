El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, tomó protesta a María del Socorro Marquina Sánchez como nueva presidenta del Tribunal Universitario, órgano encargado de atender asuntos disciplinarios y garantizar los derechos de la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia, el rector deseó éxito a la académica en su nueva responsabilidad y destacó la importancia de que el Tribunal Universitario funcione con la incorporación de las vocalías especializadas en género contempladas en la reciente reforma universitaria.

Lomelí Vanegas señaló que el objetivo es cumplir con el espíritu de dicha reforma para consolidar un órgano disciplinario que ofrezca garantías de imparcialidad y justicia a la comunidad universitaria.

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Ante integrantes de la Comisión de Legislación Universitaria, Marquina Sánchez afirmó que contará con la colaboración de las autoridades e instancias que integran el Tribunal Universitario para desempeñar sus funciones y contribuir al cumplimiento de las atribuciones que la Universidad le ha conferido.

La nueva presidenta del Tribunal Universitario sostuvo que este órgano, por su naturaleza disciplinaria y como garante de derechos y del cumplimiento de la legislación universitaria, está obligado a actuar de manera escrupulosa e imparcial, con el propósito de brindar certeza y confianza jurídica a la comunidad.

En la ceremonia, realizada en la Sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario, el titular de la Oficina de la Abogacía General, Hugo Alejandro Concha Cantú, destacó la relevancia del Tribunal Universitario para el funcionamiento de una comunidad tan amplia y diversa como la de la UNAM.

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Asimismo, expresó la disposición de la Oficina de la Abogacía General para colaborar con la nueva presidenta en el desempeño de sus funciones, al igual que la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Por su parte, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, manifestó su respaldo a Marquina Sánchez y confió en que realizará una gestión destacada al frente del órgano universitario.

La UNAM recordó que el Tribunal Universitario cuenta con autonomía técnica y presupuestal y tiene como finalidad proteger los derechos de la comunidad universitaria en materia disciplinaria, tanto del personal académico como del alumnado, mediante procedimientos imparciales y oportunos.

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Al acto asistieron la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda; el secretario Administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez; la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez; la directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Araceli Romo Cabrera; y la directora de la FES Aragón, Nora del Consuelo Goris Mayans.

También estuvieron presentes la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Guadalupe Barrena Nájera; la vocal especializada en género, Abril Uscanga Barradas; y las vocales suplentes especializadas en género Julieta Morales Sánchez y Paulina Capdevielle.

María del Socorro Marquina Sánchez es doctora en Derecho por la UNAM y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia docente. Se ha especializado en Derecho Internacional Público y Privado, Teoría de la Justicia y Derechos Humanos.

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A lo largo de su trayectoria ha participado en temas relacionados con reconocimiento de validez oficial de estudios, colegiación profesional, comercio transfronterizo de servicios profesionales, becas, planes de estudio, actualización docente, igualdad de género, estímulos académicos, concursos de oposición y promoción del personal docente. Además, es integrante de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.

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