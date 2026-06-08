A un día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, organizaciones estudiantiles, sociales y de derechos humanos convocaron para este 10 de junio a la denominada Marcha de las Antorchas, movilización que partirá a las cuatro de la tarde de la estación del Tren Ligero y concluirá en el Estadio Azteca.

La protesta se enmarca en las actividades conmemorativas del 54 aniversario de la represión del 10 de junio de 1971, conocida como el “Halconazo”, y forma parte de una serie de movilizaciones anunciadas en la capital del país durante la semana previa al arranque del torneo internacional.

Entre las organizaciones participantes se encuentran colectivos estudiantiles, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y agrupaciones que han expresado respaldo a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Lee también Embajada de EU en México advierte por tormenta tropical Boris; pide a turistas mantener alerta

Los convocantes han señalado que la movilización busca mantener vigentes las exigencias de verdad y justicia por los hechos del 10 de junio de 1971, así como visibilizar diversas demandas sociales, entre ellas el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y el respeto al derecho a la protesta.

La marcha está prevista en la zona sur de la Ciudad de México, donde se localiza el Estadio Azteca, sede del partido inaugural del Mundial 2026. El inmueble cuenta con acceso a través de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, sobre Calzada de Tlalpan.

Lee también UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica; buscan consolidar a la CDMX como capital del conocimiento de América

Marcha de las Antorchas (08/06/2026). Foto: Tercero Díaz/ Cuartoscuro 2017

En los últimos días, integrantes de la CNTE han adelantado que participarán en distintas actividades de protesta durante la semana del Mundial y que buscarán difundir sus demandas ante la presencia de visitantes extranjeros y medios de comunicación internacionales.

Asimismo, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa anunciaron jornadas de movilización del 8 al 12 de junio en la Ciudad de México, coincidiendo con las protestas convocadas por el magisterio disidente y otras organizaciones sociales.

Lee también Embajada de EU en México advierte por tormenta tropical Boris; pide a turistas mantener alerta

Familiares de desaparecidos realizarán jornada de acciones en CDMX ante el Mundial 2026

Familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llevarán a cabo una serie de actividades en la Ciudad de México del 10 al 12 de junio para visibilizar la crisis de desapariciones en el país y exigir verdad, justicia y búsqueda efectiva, en el contexto de la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el 10 de junio se realizará un mitin encabezado por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y representantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en el Hemiciclo a Juárez a las 11:00 horas.

Lee también UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica; buscan consolidar a la CDMX como capital del conocimiento de América

Ese mismo día se llevará a cabo la actividad denominada *“Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos”*, que partirá a las 19:00 horas de la estación Registro Federal del Tren Ligero con destino al Estadio Azteca, sede mundialista.

Para el 11 de junio están programadas diversas acciones, entre ellas una “cascarita por la justicia, contra el olvido” en el Zócalo capitalino a las 10:00 horas; una cascarita organizada por familias migrantes frente al Antimonumento +72, sobre Paseo de la Reforma; además de acciones y un mitin frente al Estadio Azteca desde las 06:00 horas.

También se contempla una jornada de pega de carteles encabezada por madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos sobre Avenida Tlalpan, a las 11:00 horas.

Lee también CNTE insiste en reunión con la Presidenta; rechaza pérdidas millonarias de comercios del centro histórico

Las actividades concluirán el 12 de junio con el foro “Mundial 2026 entre desigualdad y desapariciones”, programado para las 17:00 horas en el Centro Cultural de España.

Como parte de la jornada, desde el 6 de junio fue colocada una manta con la leyenda “+133 mil”, en referencia al número de personas desaparecidas y no localizadas en México, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, la cual permanecerá instalada durante el periodo del Mundial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov