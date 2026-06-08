La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina confirmó que tras al revisión que realizan, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a unidades donde vienen los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y padres de los 43 desaparecidos, se detectaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de Zorros.

De acuerdo con los reportes policiales, cerca de las 12:20 horas, elementos especializados de la SSC realizaron una inspección al interior de una de las unidades retenidas en la plaza de cobro número uno Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca.

Durante la revisión, los especialistas localizaron una caja de color azul que contenía 59 tubos de PVC de color blanco, además de una mecha, materiales que presuntamente podrían contener pólvora, por lo que fueron asegurados para su análisis correspondiente.

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Tras permitir el acceso de los tripulantes de los autobuses, los elementos de seguridad realizaron la inspección y posteriormente trasladaron los artefactos decomisados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde serán sometidos a una valoración pericial.

La diligencia se llevó a cabo sin una orden judicial, de acuerdo con lo señalado en los reportes del operativo.

Hasta el momento, los 17 autobuses permanecen retenidos en la zona de la plaza de cobro Tlalpan.

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Segob confirma revisión en ingreso a CDMX

La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que se encontraron artefactos explosivos que supuestamente transportaban normalistas a su entrada a la Ciudad de México, para unirse a la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, indicó que a través de denuncia ciudadana, y luego de una supervisión, se corroboró se encontró una caja con 59 artefactos explosivos al interior de un autobús.

De acuerdo con los reportes, cerca de 16 autobuses con normalistas fueron retenidos en su traslado a la Ciudad de México, en la caseta México-Cuernavaca.

"La revisión la realizó personal del Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera pacífica y acordada con los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero", indicó la Segob.

Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, explicó que tras la revisión en las unidades se hallaron objetos que serán entregados a las autoridades correspondientes para que determine su origen.

Sin embargo, autoridades indicaron que tienen mecha y pólvora y son explosivos.

Indicó que, tras la revisión, Medina dijo que se cierra esa revisión y se permite el avance de las unidades.

LL