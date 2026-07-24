Un hombre de aproximadamente 65 años perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atropellado sobre la Autopista México-Cuernavaca (MEX-95D), a la altura de la colonia Heroico Colegio Militar, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, servicios de emergencia fueron alertados por una persona inconsciente y con abundante sangrado tendida sobre la vialidad. Testigos señalaron que desconocían las características del vehículo presuntamente involucrado, ya que el responsable no permaneció en el lugar.

Al sitio acudieron elementos del sector, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las lesiones provocadas por el atropellamiento.

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Tras confirmar el fallecimiento, policías acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo con una sábana para preservar la escena, mientras se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las diligencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el incidente e identificar al vehículo involucrado.

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Las autoridades ya realizan las investigaciones para determinar las circunstancias del atropellamiento y localizar al probable responsable.

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