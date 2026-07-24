La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México está dispuesto a revisar las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre que cualquier modificación reconozca de manera equitativa la producción realizada en territorio mexicano y no beneficie únicamente a la manufactura estadounidense.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que este fue uno de los temas centrales de la reunión que sostuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte del diálogo sobre la relación económica entre ambos países.

“Ellos están pidiendo más reglas de origen. Nosotros dijimos sí, pero que se tome en cuenta México, no solamente lo que se fabrica en Estados Unidos”, señaló.

Lee también México y EU concluyen tercera ronda del T-MEC; refrendan compromiso con la integración económica

Sheinbaum indicó que la industria automotriz es uno de los sectores donde la discusión cobra mayor relevancia, ya que la producción de vehículos y autopartes está integrada entre los tres países de Norteamérica.

Explicó que Estados Unidos plantea elevar el contenido regional requerido para acceder a los beneficios del T-MEC, incluso de 70 a 90%, propuesta que México está dispuesto a analizar siempre que el cálculo considere toda la producción regional, incluida la realizada en el país.

[Publicidad]

La Presidenta sostuvo que cualquier ajuste a las reglas de origen debe fortalecer la competitividad de Norteamérica sin afectar el equilibrio entre los socios del tratado.

nro/apr