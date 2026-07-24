Guayaquil.- Ecuador y Canadá firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que amplía las condiciones de acceso a sus mercados, con la eliminación de aranceles para el 99.6% de la oferta exportable ecuatoriana y nuevas facilidades para el intercambio de bienes e insumos.

El acuerdo comercial fue firmado en Otawa por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, y está conformado por 29 capítulos que abarcan disciplinas como comercio de bienes y servicios, inversiones, comercio electrónico, transparencia, asuntos laborales y ambientales, género, mipymes, pueblos indígenas y solución de controversias.

Según el gobierno ecuatoriano, una vez que entre en vigencia el acuerdo, más de 600 productos ecuatorianos accederán al mercado canadiense libres de aranceles, "permitiendo al país igualar las condiciones preferenciales que ya gozan competidores regionales como Colombia y Perú".

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Entre los productos emblemáticos destacan el banano, cacao y sus derivados, camarón (langostino), frutas tropicales, brócoli, espárragos, palmito, quinua y frutas y hortalizas congeladas.

Además, se abren nuevas oportunidades para sectores que actualmente enfrentan aranceles, como flores, chocolates, confites, preparaciones y conservas de atún, jugos de frutas, aceite de palma, agua mineral, textiles, confecciones, cerámicas, muebles, productos de madera, autopartes, neumáticos, calzado y cosméticos.

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"Canadá, con cerca de 40 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita cercano a los 53 mil dólares, constituye un socio estratégico para diversificar las exportaciones nacionales y fortalecer la presencia del Ecuador en América del Norte", señaló el Ministerio de Producción en un comunicado.

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El gobierno ecuatoriano indicó que el tratado también protege la producción nacional mediante tratamientos especiales para los sectores más sensibles, ya que excluye o establece mecanismos de protección para 227 productos agrícolas estratégicos, resguardando actividades relacionadas con arroz, maíz, leche, carnes, azúcar y otros rubros que representan una parte significativa de la producción y del empleo agrícola del país.

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Adicionalmente, el acuerdo facilitará el acceso en mejores condiciones a materias primas, bienes de capital e insumos provenientes de Canadá, "fortaleciendo la productividad de la industria ecuatoriana y mejorando su competitividad".

El ministerio señaló que Ecuador "preservó plenamente su derecho soberano para establecer regulaciones destinadas a proteger la salud pública, el ambiente, la calidad de los productos y la sanidad animal y vegetal".

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También, que mantiene vigente la prohibición de importar ropa usada e incorpora mecanismos de cooperación bilateral y de solución de alertas comerciales entre ambos países.

En 2025, el comercio no petrolero entre Canadá y Ecuador dejó un saldo favorable de 85 millones de dólares para el país andino, en donde las exportaciones tuvieron mayor preponderancia que las importaciones, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Las exportaciones ecuatorianas a ese país alcanzaron los 563 millones de dólares en 2025, lo que significó un aumento de 91% en relación a 2024, de acuerdo al gremio.

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mcc